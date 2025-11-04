Capolavoro firmato Ausilio: l’Inter ha bruciato Milan e Juve | Chivu gongola

Christian Chivu può essere contento: il tecnico ha trovato un giocatore di grandissimo valore

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente in base a quelle che erano le esigenze della rosa nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva in mente di portare a termine tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita che, però, poi, alla fine, non è riuscita a portare a termine, cambiando in maniera del tutto tardiva la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili specifici: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’avversario e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Nessuno dei tre giocatori, come era comprensibile, è arrivato ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno dei giocatori che avessero delle caratteristiche tecnico-tattiche simili a quelle dei giocatori sopra menzionati.

Intanto, Christian Chivu si gode uno dei nuovi arrivi estivi che sta facendo vedere cose interessanti. Un vero e proprio capolavoro del direttore sportivo Piero Ausilio.

Inter, Chivu sorride: un giocatore si è rivelato un vero capolavoro

L’Inter si gode la crescita del giovane centrocampista croato, Petar Sucic. Il ragazzo è stato autore di una grande partita contro la Fiorentina ed anche del suo primo splendido gol in maglia nerazzurra. Ma arriva anche un importante retroscena di mercato.

Infatti, come riportato da Gianluigi Longari, il classe 2003 era seguito non solo dai nerazzurri, ma anche da squadre importanti come Juventus, Milan, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ma di fronte all’offerta del ds Ausilio, ogni altra eventuale destinazione è stata messa completamente da parte.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

La prossima estate sarà davvero molto importante per la società nerazzurra per quanto riguarda il mercato. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, dovrà lavorare per fare un grande ricambio generazionale all’interno della rosa nerazzurra.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via per sopraggiunti limiti di età e per scadenza contrattuale. Per questo, sarà necessario trovare dei sostituti che siano all’altezza e rendano la rosa competitiva.