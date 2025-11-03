Colpaccio in Bundesliga, Inter accerchiata: c’è anche il Bayern Monaco sulle sue tracce | L’annuncio ufficiale

L’Inter pensa al mercato, ma per un obiettivo c’è tantissima concorrenza soprattutto dal Bayern Monaco

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente in base a quelle che erano e sono le esigenze della rosa nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva intenzione di portare a termine tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma non è riuscita a concretizzarla, cambiando, in maniera tardiva, anche la strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Nessuno di questi tre giocatori, come era prevedibile, ha varcato la soglia di Appiano Gentile, ma addirittura la società non è riuscita nemmeno ad acquistare giocatori con caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, sono a caccia di un grande talento che sta sbocciando, ma per lui c’è una grandissima concorrenza visto che, soprattutto il Bayern Monaco, vuole acquistarlo.

Inter, concorrenza per il grande talento: occhio al Bayern Monaco

Nei giorni scorsi, parecchie testate, hanno riportato la notizia dell’interesse dell’Inter per il giovane esterno tedesco del Colonia, El Mala. Il giocatore sta facendo molto bene in questa stagione e sta attirando le attenzioni non solo nerazzurre, ma anche di altri club.

Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato proprio di lui, lodandone le qualità: “El Mala ha una grande accelerazione iniziale e poi ha una seconda accelerazione che sorprende molti difensori e riesce sempre a tirare bene a quella velocità elevata. Se il Colonia riesce a segnare molto in ripartenza, le sue doti hanno molto a che fare con questo”.

Inter, la prossima estate ci sarà la vera rivoluzione

La prossima estate sarà molto importante per la società nerazzurra che dovrà fare una vera e propria rivoluzione sul mercato per finalizzare il cambio generazionale che è necessario per fortificare le ambizioni.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via a parametro zero e per raggiunti limiti di età. Per questo bisognerà trovare elementi che siano all’altezza.