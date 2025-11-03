ULTIM’ORA SUPERLEGA, Ceferin sconfitto in tribunale: multa da 4 miliardi | Terremoto UEFA

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, sotto attacco e rischia di dover pagare una multa salatissima

Negli ultimi anni uno dei grandi temi che ha riguardato l’intero calcio europeo è stato quello della Superlega. Infatti, alcuni club stanno pensando di far partire una nuova competizione in modo tale da riuscire a incrementare gli introiti in maniera sensibile. Con la sola partecipazione alla Champions League, infatti, questi sembrano non essere più sufficienti.

Tra i grandi promotori di tutto questo ci sono stati gli attuali presidenti di Barcellona e Real Madrid, Laporta e Florentino Perez, nonchè l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Inizialmente la UEFA si è dovuta scontrare in maniera molto dura con l’intero movimento per provare a ristabilire l’ordine, ma le cose potrebbero cambiare.

Infatti, i club promotori hanno intenzione di andare avanti con la loro battaglia in modo da far nascere la nuova competizione, specie dopo la vittoria ottenuta in tribunale.

Proprio per questo, adesso, la UEFA, capeggiata dal proprio presidente, Aleksander Ceferin, potrebbe essere costretta a pagare una multa molto salata dal valore di oltre 4 miliardi di euro.

UEFA, lotta per la Superlega: rischio multa elevatissima

Dopo la sconfitta in tribunale in merito alla validità e la legittimità della Superlega, la UEFA rischia adesso di dover pagare una multa salatissima da oltre 4 miliardi di euro. E’ questa la cifra che, infatti, è stata richiesta da parte del Real Madrid.

Infatti, dal 2021, data in cui la competizione venne bocciata, il club spagnolo ha calcolato di aver perso tra i 4,5 e i 4,7 miliardi di euro. Una cifra enorme che vorrebbe far pesare in giudizio sulla UEFA. Una situazione che sicuramente avrà delle evoluzioni, ma la lotta per la Superlega è appena cominciata.

Superlega, una competizione da rivedere

La Superlega è nata esclusivamente per aumentare i ricavi delle società, soprattutto di quelle big europee che si trovano in una pesante situazione debitoria a bilancio. Ma anche la sua formazione è nata con alcune falle che, eventualmente, dovranno essere modificate.

Una su tutte, la partecipazione esclusiva di club predeterminati. Infatti, alcune squadre sarebbero tagliate completamente fuori anche se hanno fatto meglio delle ‘solite’ big.