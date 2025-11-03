Previsione da incubo per la Ferrari: “Hamilton e Leclerc spacciati” | Il pilota non si trattiene

Arrivano le previsioni che non fanno sicuramente piacere alla Ferrari: il pilota da la sua sentenza

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato alla sua fase decisiva per quanto riguarda la vittoria del titolo finale. Infatti, questa, è oramai una questione a tre piloti e due scuderie. Le prime due posizioni sono occupate dai due piloti della McLaren, ovvero Lando Norris e Oscar Piastri che si stanno superando a vincendo in queste settimane.

Il gradino più basso del podio, invece, è occupato dall’attuale campione del Mondo, Max Verstappen su Red Bull che, nelle ultime settimane, sta recuperando un po’ di terreno. La vera e propria delusione della stagione è quella della Ferrari che, nonostante la presenza di due grandi piloti, non è praticamente mai riuscita ad essere competitiva con le altre scuderie.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte manifestato la loro delusione per tutta questa situazione e lo hanno fatto sia pubblicamente, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddock.

Intanto, arriva la previsione proprio sui due ferraristi, da parte del pilota. Parole che non lasciano assolutamente spazio ad interpretazioni differenti.

Ferrari, arriva il giudizio del pilota: parole nette

Max Verstappen è sicuramente uno dei piloti più forti dell’intero circuito di Formula 1. Il pilota olandese, in questa stagione, ha riscontrato qualche difficoltà rispetto alla passata stagione, visto alcune problematiche di scuderia. Nella prossima stagione, sarà inoltre affiancato da Marko.

E a tal proposito, il pilota Perez, ha parlato della situazione dando un giudizio netto: “Potrei dire molto a riguardo, ma lasciamo stare: non c’è nessun pilota che potrebbe competere con Max. Non importa se metti Hamilton o Leclerc al volante, sarebbero tutti spacciati”.

Ferrari, tanti miglioramenti per tornare a competere

Come detto, in questa stagione, la Ferrari è la delusione vera tra tutte le scuderie. La Rossa, infatti, non è mai riuscita a competere e ha evidenziato tantissimi limiti sia a livello ingegneristico che a livello strategico.

Questo, ovviamente, dovrà essere un aspetto che dovrà essere corretto, soprattutto in vista alla prossima stagione, dove cambierà il regolamento e bisognerà necessariamente partire subito forte per provare a lottare per il titolo.