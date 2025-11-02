Inter e Milan, stop ai biglietti omaggio a San Siro: si schiera Oaktree | Da oggi pagano tutti

Arriva la decisione importantissima per Inter e Milan: le società hanno deciso di dire stop ai biglietti omaggio

Inter e Milan hanno vissuto, in un certo senso, due momenti simili sia del pre-campionato che dell’organizzazione della stagione stessa. Infatti, entrambe le società avevano programmato una serie di interventi, soprattutto in entrata, ma alla fine non sono riuscite a portarne a termine qualcuna che avrebbe migliorato l’organico.

Ed entrambe sono ancora un cantiere aperto, nonostante la buona posizione in classifica in campionato. Due nuovi progetti che stanno iniziando, soprattutto per quanto riguarda i rossoneri che devono risorgere dopo gli anni complicati posto diciannovesimo scudetto. Ma non solo i soli punti di contatto tra i due club.

Infatti, le due società sembrano aver trovato una svolta anche per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio che dovrà essere concluso entro gli Europei che l’Italia dovrebbe ospitare.

Intanto, per quanto riguarda San Siro, arriva una novità non banale ed una decisione che è stata presa di comune accordo da entrambi i club: adesso basta con tutti i biglietti omaggio.

Inter e Milan, basta ai biglietti omaggio: decisione presa

Inter e Milan avrebbero preso una decisione importante per i biglietti allo stadio. Infatti, le due proprietà avrebbero deciso di dire basta a tutti quei biglietti omaggio in favore di politici eletti. Da tempo si sa come la gestione, a breve, verrà presa direttamente dai due club che hanno fatto un ulteriore passo avanti in questo senso.

Addirittura, il fondo statunitense Oaktree, proprietario attuale dell’Inter, avrebbe deciso di mantenere una linea dura e di evitare di dare anche pochi biglietti omaggio. Insomma, una svolta non indifferente per i due club.

Inter e Milan, i club si sfidano per entrare in Champions League

Inter e Milan, in questa stagione, saranno due squadre concorrenti per quanto riguarda l’accesso alla prossima Champions League. Per lo scudetto sembra una questione solo del Napoli, ma l’Europa diventa un traguardo da dover raggiungere.

I rossoneri stanno iniziando un nuovo ciclo e dovranno crescere, mentre i nerazzurri stanno concludendo questo con tutta una serie di giocatori che andranno via al termine della stagione in corso.