Spalletti alla Juve, tifosi in rivolta: striscione di contestazione | Napoli nel mirino

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus e tra i tifosi del Napoli arriva lo striscione di contestazione.

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. I bianconeri, l’anno scorso, aveva no deciso di puntare forte su Thiago Motta che era stato protagonista dell’impresa del Bologna in Champions League. Ma le cose non sono andate come sperato. Il tecnico non è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori e questo ha portato all’esonero.

Al suo posto è arrivato l’allenatore croato, Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League all’ultima giornata. Questo gli è valso il rinnovo fino al 2027, ma in questa stagione non è riuscito ad avere la stessa continuità della passata stagione e anche per lui la società ha deciso di optare per l’esonero.

Al suo posto è stato ufficializzato Luciano Spalletti che avrà il duro compito di riuscire ad arrivare in Champions League nella prossima stagione. Se così fosse, per lui ci sarebbe il rinnovo automatico.

Intanto, a proposito dell’arrivo del tecnico di Certaldo in bianconero, i tifosi del Napoli non l’hanno presa bene e hanno manifestato il loro disappunto con un striscione di contestazione.

Napoli, i tifosi contestano Spalletti alla Juventus

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L’ex ct della Nazionale è pronto ad una nuova avventura per quanto riguarda la sua carriera. Ma lato Napoli, i tifosi, non l’hanno presa affatto bene.

Infatti, Spalletti è stato il tecnico del terzo scudetto e aveva promesso di non vestire la maglia di un’altra squadra italiana dopo l’esperienza napoletana. Per questo, sono stati esposti degli striscioni nei suoi confronti, uno dei quali prende in prestito una frase famosa dell’allenatore e recita così: “Uomini infami, destini infami”. Insomma, un clima tutt’altro che sereno.

Napoli, Conte punta dritto allo scudetto

Anche in questa stagione, il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più continua tra tutti e questo l’ha portata ad essere in vetta alla classifica a pari merito con la Roma.

Conte, dopo la vittoria contro l’Inter, ha ritrovato la quadratura del cerchio e la forza mentale che aveva contraddistinto la scorsa stagione.