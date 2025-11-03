Il grande ex non dimentica l’Inter: Barella lo ha trascinato | Tifosi in estasi

Un grande ex nerazzurro non ha dimenticato la sua esperienza a Milano ed è stato osannato dai tifosi interisti

La stagione dell’Inter non è partita come sperato. La squadra nerazzurra, infatti, era partita bene con la vittoria all’esordio per 5-0 contro il Torino, ma alla fine è subito caduta per due volte ed in entrambi i casi in rimonta, contro Udinese prima e Juventus dopo, dove i bianconeri sono riusciti a vincere allo scadere.

La squadra era sembrata essersi ripresa ed avere imparato dagli errori del passato, andando a vincere sei partite consecutive tra campionato e Champions League, ma dopo, un altro tonfo, questa volta contro il Napoli, a testimonianza di un’incapacità a riuscire a vincere, negli ultimi mesi, gli scontri diretti contro le big.

Parlare di scudetto, in questo momento, sembra utopico perchè è necessario riuscire a risolvere alcune problematiche, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Intanto, un grande ex nerazzurro non ha mai dimenticato la sua esperienza a Milano in cui ha fatto molto bene, nonostante l’età avanzata. E il suo compagno Barella lo ha aiutato a prendersi l’applauso dei tifosi.

Inter, l’ex non dimentica: acclamazione da parte dei tifosi

Inter-Fiorentina è stata una partita importante per la squadra nerazzurra che è riuscita a reagire dopo l’ultima sconfitta. Una vittoria meritata contro una squadra che si era organizzata bene ed era riuscita a resistere fino ad un certo punto.

Ma il match contro la squadra Viola, è stata anche la partita di Edin Dzeko che, al momento del suo ingresso in campo, ha ricevuto l’ovazione del suo ex pubblico e a fine partita è stato spinto a prendersi gli applausi sotto la curva da parte dell’ex compagno, Nicolò Barella.

Dzeko, un addio all’Inter mai accettato del tutto

Edin Dzeko, con la maglia nerazzurra, ha fatto vedere cose davvero importanti e non solo per quanto riguarda i gol, ma anche lo spirito di sacrificio e la leadership. Il suo addio, al termine del suo contratto, non è mai stato accettato del tutto dal bosniaco.

A suo modo di vedere, soprattutto visto il successivo comportamento di Lukaku, il giocatore avrebbe voluto rimanere a Milano per aiutare la squadra a raggiungere i propri traguardi.