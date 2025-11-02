Tegola De Bruyne, il Napoli corre ai ripari: colpaccio dal Real Madrid | Firma low cost

Dopo l’infortunio di De Bruyne, il Napoli prova a trovare un giocatore che possa sostituirlo: opzione dal Real Madrid

La stagione del Napoli, quantomeno per quanto riguarda il campionato, è cominciata da dove era finita. La squadra azzurra sta dimostrando di essere quella più continua quanto a risultati positivi e, proprio per questo, si trova in cima alla classifica da inizio stagione a pari merito con la Roma a quota 21 punti.

Un risultati che viene fortificato dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione e anche dopo il mercato che è stato svolto dalla società che ha portato ai piedi del Vesuvio, giocatori di grandissima qualità che stanno dimostrando tutto il loro valore in campo. L’innesto più importante è stato sicuramente quello di Kevin De Bruyne a parametro zero.

Il giocatore belga si è infortunato gravemente nella partita contro l’Inter dopo aver tirato e trasformato il calcio di rigore che ha aperto le danze nella partita.

Proprio per questo, il suo sarà un lungo stop e la società sta pensando di correre ai ripari per sostituirlo con un giocatore che possa essere all’altezza e possa aiutare la squadra.

Napoli, si ricorre al mercato? Opzione low cost dal Real Madrid

Dopo il grave infortunio accorso a Kevin De Bruyne, il Napoli sta pensando di regalare ad Antonio Conte una pedina che possa sopperire alla sua assenza dal campo, ma che possa anche coniugare bassi costi e grande qualità.

Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sports, gli azzurri starebbero pensando al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos che sta trovano pochi minuti con i blancos. Il suo contratto scade nel 2027 e per questo potrebbe un acquisto per una cifra non esagerata. Tra le parti sarebbero già partiti anche i primi contatti.

Napoli, due giocatori pronti al rientro

Il Napoli sta ritrovando tra le sue fila due giocatori di fondamentale importanza. Si tratta di Romelu Lukaku e Hojlund. Il primo, dopo il grave infortunio accaduto in estate, sta recuperando pian piano e ora è tornato ad allenarsi a Castel Volturno.

Il secondo sta provando a recuperare la forma migliore dopo due settimane di assenza dal campo. Gli azzurri avranno presto due nuove armi.