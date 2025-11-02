Home » Tegola De Bruyne, il Napoli corre ai ripari: colpaccio dal Real Madrid | Firma low cost

Tegola De Bruyne, il Napoli corre ai ripari: colpaccio dal Real Madrid | Firma low cost

2 Novembre 2025 Gianfranco Rotondo
de Bruyne Foto LaPresse, Internews1908.it

Dopo l’infortunio di De Bruyne, il Napoli prova a trovare un giocatore che possa sostituirlo: opzione dal Real Madrid

La stagione del Napoli, quantomeno per quanto riguarda il campionato, è cominciata da dove era finita. La squadra azzurra sta dimostrando di essere quella più continua quanto a risultati positivi e, proprio per questo, si trova in cima alla classifica da inizio stagione a pari merito con la Roma a quota 21 punti.

Un risultati che viene fortificato dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione e anche dopo il mercato che è stato svolto dalla società che ha portato ai piedi del Vesuvio, giocatori di grandissima qualità che stanno dimostrando tutto il loro valore in campo. L’innesto più importante è stato sicuramente quello di Kevin De Bruyne a parametro zero.

Il giocatore belga si è infortunato gravemente nella partita contro l’Inter dopo aver tirato e trasformato il calcio di rigore che ha aperto le danze nella partita.

Proprio per questo, il suo sarà un lungo stop e la società sta pensando di correre ai ripari per sostituirlo con un giocatore che possa essere all’altezza e possa aiutare la squadra.

Napoli, si ricorre al mercato? Opzione low cost dal Real Madrid

Dopo il grave infortunio accorso a Kevin De Bruyne, il Napoli sta pensando di regalare ad Antonio Conte una pedina che possa sopperire alla sua assenza dal campo, ma che possa anche coniugare bassi costi e grande qualità.

Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sports, gli azzurri starebbero pensando al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos che sta trovano pochi minuti con i blancos. Il suo contratto scade nel 2027 e per questo potrebbe un acquisto per una cifra non esagerata. Tra le parti sarebbero già partiti anche i primi contatti.

Antonio Conte Foto LaPresse, Internews1908.it
Napoli, due giocatori pronti al rientro

Il Napoli sta ritrovando tra le sue fila due giocatori di fondamentale importanza. Si tratta di Romelu Lukaku e Hojlund. Il primo, dopo il grave infortunio accaduto in estate, sta recuperando pian piano e ora è tornato ad allenarsi a Castel Volturno.

Il secondo sta provando a recuperare la forma migliore dopo due settimane di assenza dal campo. Gli azzurri avranno presto due nuove armi.