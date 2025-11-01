Icardi firma gratis in Serie A: il Galatasaray lo ha scaricato | C’è il derby con l’Inter

Mauro Icardi potrebbe ritornare nuovamente in Serie A nella prossima stagione: affare a parametro zero

In estate tante squadre italiane si sono mosse per rinforzare il loro organica per la stagione che è attualmente in corso. La società più attiva e che si è rinforzata maggiormente è sicuramente il Napoli che ha portato nove nuovi innesti di qualità e che stanno dimostrando di essersi saputi calare nella parte per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

La Juventus ha deciso di fare gli investimenti nel reparto avanzato. Vlahovic è rimasto a Torino e a lui si sono aggiunti giocatori importanti come Openda, David, Zhegrova e il riscatto di Conceicao. La Roma ha portato in rosa elementi giovani e molto interessanti pronti ad essere valorizzati da parte di Giampiero Gasperini.

Le vere delusioni del mercato, invece, sono state le due milanesi che avevano programmato tutta una serie di interventi, soprattutto in entrata, ma non sono riusciti a raggiungerli.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci un graditissimo ritorno. Si tratta di quello di Mauro Icardi che, al termine della stagione, potrebbe lasciare la Turchia a parametro zero.

Serie A, possibile ritorno per Mauro Icardi: ecco chi lo vuole

Mauro Icardi potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Il giocatore dovrebbe andare via dal Galatasaray a parametro zero, visto che i turchi hanno deciso di puntare forte su Osimhen e quindi, per lui, nonostante la fascia al braccio, le porte della titolarità sono chiuse.

Una società italiana, dunque, ci sta pensando molto seriamente e si tratta del Como che in questo momento, nel reparto avanzato, ha giocatori come Douvakis e Morata che stanno facendo molta fatica a segnare. Ecco che l’arrivo dell’argentino risolverebbe questo problema.

Icardi-Como, ci sarebbe il derby contro l’Inter

Se davvero Mauro Icardi dovesse accasarsi con il Como, ecco che per lui ci potrebbe essere il derby territoriale e personale contro l’Inter. Il centravanti è stato capitano della squadra nerazzurra, ma il rapporto non si è concluso nel migliore dei modi.

Un vero peccato dal momento che quando giocava in nerazzurro, l’attaccante riusciva a segnare tantissimi gol in una fase storica dell’Inter non proprio florida.