Dramma Paolo Maldini, malore alla guida e grave incidente stradale | Corsa disperata dei soccorsi

Dramma per l’ex capitano di Milan e Nazionale, Paolo Maldini: malore ed incidente per il suo caro

Paolo Maldini è stato il più grande difensore della storia del calcio. Un giocatore che ha scritto la storia, che è stato un grandissimo innovatore del ruolo che ha interpretato già in maniera moderna rispetto ai tempi ed è riuscito sempre ad adattarsi ai cambiamenti che ha avuto questo sport.

Un giocatore che ha sempre avuto l’atteggiamento giusto in campo ed in allenamento e che ha rappresentato un grande punto di riferimento ed un esempio sia per i suoi compagni di squadra, sia per tutti quei giocatori che hanno sognato di essere dei difensori e di calcare campi importanti in Italia e in Europa.

Maldini avrebbe meritato anche di più dalla sua carriera gloriosa, come ad esempio riuscire a vincere con la maglia della Nazionale italiana e anche essere in lizza per il Pallone d’Oro.

Intanto, l’ex capitano rossonero ha avuto attimi di preoccupazione davvero molto alto. Un suo caro, infatti, ha avuto un malore alla guida ed è stato vittima di un incidente stradale.

Maldini, preoccupazione alta: malore ed incidente per il fratello

Brutto incidente per il fratello dell’ex capitano milanista, Paolo Maldini, che a Milano, in via Faruffini, all’angolo con via Correggio, ha avuto un malore mentre si trovava alla guida ed è andato a sbattere contro quattro auto parcheggiate, per fortuna non colpendo nessun pedone.

I soccorsi sono arrivati subito e hanno trasportato l’uomo in ospedale dove ha spiegato di aver perso di colpo il controllo dell’auto. L’uomo, ancora adesso, si trova in ospedale per i controlli ed è in codice giallo. Anche lo stesso Paolo Maldini è andato in ospedale a trovarlo.

Josep Martinez, tragico incidente: morto un 81 enne

Un altro episodio parecchio spiacevole è accaduto anche al portiere nerazzurro, Josep Martinez. Lo spagnolo, infatti, ha investito un uomo di 81 in carrozzina che aveva invaso la corsi del giocatore a causa di un malore.

L’uomo è morto sul colpo dopo l’impatto e nonostante i soccorsi, non c’è stato niente da fare. L’ex Genoa è in stato di shock dopo l’accaduto.