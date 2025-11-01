L’Inter ha scelto l’erede di Acerbi, dalla lotta salvezza alla Champions League | Appuntamento con Marotta

L’Inter sta valutando qualche giocatore per sostituire Acerbi e spunta il profilo nuovo per giugno

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente rispetto alle esigenze della rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita a cui, poi, però, non è riuscita a dare seguito ed, anzi, ha deciso di cambiare completamente e tardivamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del proprio insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto l’innesto di tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, nessuno dei tre è arrivato ad Appiano Gentile ed addirittura non sono arrivati nemmeno dei profili che avessero le stesse caratteristiche a livello tecnico tattico.

Intanto, i nerazzurri, stanno cercando un giocatore che possa essere l’erede di Acerbi per la prossima estate. Il ragazzo, quest’anno, sta stupendo nella lotta alla salvezza.

Inter, ecco un profilo nuovo per il post-Acerbi

L’Inter, come detto, è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Acerbi nella prossima stagione quando il difensore italiano non farà più parte della rosa nerazzurra. Nelle ultime ore, intanto, è spuntato un nome nuovo che sta facendo benissimo in Serie A.

Si tratta dell’ultima grande scoperta di Pantaleo Corvino, il difensore portoghese classe 2004, Tiago Gabriel. Il ragazzo sta impressionando alla sua prima stagione in Serie A e ha colpito in tanti. Marotta potrebbe addirittura anticipare l’investimento per gennaio.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

L’Inter, intanto, si prepara alla prossima estate che sarà molto importante per mantenere una rosa che possa essere ancora competitiva. Infatti, da Appiano Gentile andranno via giocatori importanti come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan.

Ci vorranno elementi più giovani e che possano dare freschezza ad una rosa logora. Oltre a questo, dovranno anche essere innesti di livello che possano contribuire a lottare per la vittoria di trofei importanti. Insomma, la fase di programmazione ed osservazione è partita.