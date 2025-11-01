Futuro Dybala, la Roma ha già deciso: appuntamento con Massara | Ecco il nuovo ingaggio

La Roma e Paulo Dybala dovranno decidere a breve il futuro del giocatore: appuntamento con Massara

La Roma, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, infatti, la squadra ha avuto ben tre cambi in panchina. Prima c’era stato Daniele De Rossi che non è riuscito ad avere continuità e anche a causa dei dissapori con la dirigenza per il mercato estivo è stato esonerato.

Al suo posto è stato chiamato Ivan Juric. Ma con il tecnico croato le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, la squadra era arrivata a due punti dalla zona retrocessione e, per questo, la società ha scelto anche per lui la via dell’esonero. Alla fine a rimettere le cose a posto è stato Claudio Ranieri che ha portato la squadra fino all’Europa League.

Quest’anno la panchina è stata affidata a Giampiero Gasperini che sta facendo molto bene fino a questo momento e vuole arrivare quanto prima alla qualificazione in Champions League.

Intanto, uno degli argomenti di questi mesi in casa giallorossa sarà il futuro di Paulo Dybala. E, a tal proposito, ci sarà a breve un appuntamento con il ds Massara.

Dybala, futuro a Roma? Ecco le condizioni per trattare

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora con la maglia della Roma. Il fantasista da quando veste la maglia giallorossa è diventato il simbolo di una tifoseria che lo acclama ad ogni partita. Il suo contratto scade al termine della stagione, per questo si stanno facendo i primi ragionamenti sul da farsi.

Sicuramente, la società, secondo il Corriere dello Sport, offrirà una cifra più bassa rispetto agli 8 milioni di euro annui attualmente percepiti ed anche il giocatore è disposto a rinunciare a qualcosa. Pertanto sarà necessario capire a che punto e se si riuscirà a trovare una quadra.

Roma, l’obiettivo è chiaro e ci sono le condizioni per raggiungerlo

La Roma ha come unico obiettivo stagionale quello di riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra giallorossa, infatti, vuole ritornare a giocare nell’Europa che conta sia per prestigio sia per migliorare i conti a bilancio.

In questo momento le cose stanno andando bene e ci sono tutte le condizioni ambientali per fare cose davvero importanti.