Dal Manchester United alla Serie A: tentazione Mondiale e addio a gennaio | I nomi in uscita

Il Manchester United potrebbe dire addio a due giocatori che vogliono essere convocati per il prossimo Mondiale

La storia recente del Manchester United non sta rispettando la gloria di uno dei più grandi club al mondo. I Red Devils, dal dopo Ferguson in poi, non sono riusciti ad essere quelli di un tempo e l’ultimo successo di prestigio è stata l’Europa League vinta con Josè Mourinho in panchina in finale contro l’Ajax.

Per il resto, soprattutto negli ultimi anni, le cose non sono andate affatto bene e addirittura, nella passata stagione, la squadra inglese ha vissuto la peggior stagione della sua storia quanto a posizionamento in classifica. Ten Haag è stato esonerato e al suo posto è arrivato l’ex allenatore dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim.

Ma anche con il portoghese le cose non sono andate bene. Il problema sta ai vertici del club, visto che ci sono stati tantissimi investimenti sbagliate che non hanno reso per quanto si è speso.

Intanto, due giocatori della rosa hanno intenzione di lasciare il club nel mese di gennaio. Entrambi vogliono assolutamente essere convocati per il prossimo Mondiale estivo.

Manchester United, due giocatori vogliono l’addio: cercano il Mondiale

Il Manchester United, nel mese di gennaio, potrebbe dire addio a due talenti della rosa. I Red Devils, infatti, stanno provando a trovare una quadra in campo, ma questi due giovani non rientrano nelle rotazioni e non stanno riuscendo a trovare spazio.

Infatti, Kobee Mainoo e Joshua Zirkzee stanno giocando poco, ma hanno come obiettivo quello di giocare il prossimo Mondiale con Inghilterra e Olanda. Pertanto, per loro, potrebbero aprirsi le porte del prestito per trovare maggiore continuità altrove.

Manchester United, due italiane su Zirkzee e Mainoo

Sui due giocatori del Manchester United ci sono interessi anche dal campionato italiano. Dopo l’addio di Rasmus Hojlund che è completamente rinato con la maglia del Napoli, altri due grandi talenti potrebbero fare lo stesso percorso.

A proposito di Napoli, il club azzurro ha intenzione di puntare sul centrocampista inglese per avere maggiori rotazioni con caratteristiche che piacciono tantissimo a Conte. Invece, per l’attaccante olandese, potrebbero aprirsi le porte della Roma che non ha trovato un centravanti affidabile con Dovbyk e Ferguson finora.