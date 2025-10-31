Dal Manchester City all’Inter, rinforzo per Chivu | Firma a parametro zero

L’Inter potrebbe acquistare un giocatore che andrà via a parametro zero dal Manchester City

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente rispetto alle esigenze della rosa nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita che però, alla fine, non è riuscita a concretizzare scegliendo, anzi, di cambiare completamente e tardivamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e di gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine nessuno dei tre profili è arrivato ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno altri giocatori che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili alle loro.

Intanto, per quanto riguarda l’estate, i nerazzurri sarebbero molto interessati ad un giocatore del Manchester City di Guardiola che dovrebbe andare via a parametro zero.

Inter, si punta un parametro zero del City: interesse reale

L’Inter dovrà rinnovare la propria rosa la prossima estate e soprattutto, dovrà ringiovanirla. Ma la società ha intenzione di inserire un elemento di esperienza per reparto in modo da riuscire ad essere competitiva.

Uno di questi, come riportato da Tuttomercatoweb, è il trequartista del Manchester City, Bernardo Silva. Il giocatore andrà via a parametro zero e potrebbe essere una grande opzione per i nerazzurri che cercano proprio un giocatore con quelle caratteristiche.

Inter, in estate ci sarà la vera rivoluzione sul mercato

Il ricambio che era stato auspicato la scorsa estate non c’è stato e sarà rinviato alla prossima sessione estiva di mercato. Infatti, in quel caso, i nerazzurri perderanno giocatori importanti come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan che dovranno essere sostituiti.

Dopo aver trovato l’attivo di bilancio, i nerazzurri hanno maggiore margine di spesa, ma la parola d’ordine è sempre quella di riuscire a trovare un equilibrio per non ritornare in tempi poco floridi. Insomma, la programmazione e la fase di osservazione è appena partita. Poi si valuterà il da farsi in maniera più concreta.