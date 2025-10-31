Colpo in attacco per l’Inter, l’agente ha confermato tutto: c’è l’invito per Marotta | “Se arriva un’offerta…”

L’agente del giocatore chiama l’Inter per il suo assistito che sta facendo bene in questa stagione

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente per quelle che erano le esigenze della rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva in mente di portare a termine tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle ed, anzi, ha cambiato in modo del tutto tardiva l’intera strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, nessuno dei tre giocatori ha varcato le porte di Appiano Gentile e, addirittura, non sono arrivati nemmeno degli elementi che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero fare un colpo nel reparto avanzato davvero molto interessante. L’agente del ragazzo, infatti, ha chiamato la dirigenza interista e gli piacerebbe ricevere un’offerta.

Inter, l’agente chiama i nerazzurri: invito a Marotta

L’Inter si sta guardando intorno e, come da diktat di Oaktree, ha deciso anche di osservare i giovanissimi talenti in giro per il mondo. E a tal proposito, l’agente di uno di questi talenti ‘chiama’ l’Inter per fare in modo di allettare la dirigenza nerazzurra verso il suo assistito. Si tratta dell’esterno d’attacco del CSKA Mosca, classe 2005, Glebov.

E di seguito, ecco le parole dell’agente a FC Inter News: “Posso dire che lo stanno seguendo diversi club europei e io sono pure in contatto con loro. Per ora nessuno dell’Inter mi ha contattato per qualcosa di concreto, ma parliamo di uno dei club più importanti d’Europa. Se dovesse arrivare un’offerta formale, saremmo chiaramente interessanti“.

Inter, la prossima estate una vera rivoluzione di mercato

La società nerazzurra, la prossima estate, dovrà affrontare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mercato e la formazione dell’organico.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via per scadenza del contratto e sopraggiunti limiti di età. Per questo bisognerà sostituirli con elementi all’altezza.