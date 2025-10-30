La Juve fa il primo regalo a Spalletti: ritorno di fiamma a centrocampo | Clausola da 80 milioni

La Juventus potrebbe fare un grande regalo a Luciano Spalletti a centrocampo con il valore di 80 milioni

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di cambiare corso. L’anno scorso, la società bianconera, aveva deciso di affidare la propria panchina a Thiago Motta che veniva dalla grande impresa fatta con il Bologna qualificandosi in Champions League. Le cose, però, non sono andate come ci si aspettava.

Il tecnico non è riuscito a fare assimilare la propria idea di calcio alla squadra e anche con alcuni giocatori il rapporto non era stato idilliaco. Per questo, per lui, è arrivato l’esonero e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor. Il tecnico croato è riuscito a condurre la squadra in Champions League, ma quest’anno, con i risultati negativi, è stato esonerato anche lui.

La società ha deciso di puntare su Luciano Spalletti al suo posto. Il tecnico di Certaldo è pronto a questa nuova avventura dopo aver allenato grandi squadre come Roma, Inter e Napoli.

Intanto, per lui, si prospetta un’ipotesi interessante per quanto riguarda il mercato di gennaio. Infatti, la società vuole fare un regalo al tecnico da 80 milioni di euro.

Juventus, regalo per Spalletti: colpo da 80 milioni

La Juventus è pronta a far partire il corso targato Luciano Spalletti. I cattivi risultati della squadra hanno portato alla scelta dell’ex ct della Nazionale. E per lui potrebbe essere anche un sostanzioso regalo di mercato a gennaio.

Infatti, la società sta cercando un centrocampista per completare il reparto. E il profilo preferito è il centrocampista dello Sporting Lisbona, Morten Hjulman che ha una clausola da 80 milioni di euro. In alternativa, occhio alla pista giovane che porta al talento del Lille, Bouaddi.

Juventus, ecco su chi punterà Spalletti

Luciano Spalletti dovrà ridisegnare la sua Juventus e ci sarà qualche giocatore che potrebbe ritrovare una nuova linfa dalla sua gestione. Ad esempio Koopmeiners che potrebbe agire sia nei due di centrocampo, sia nel giocatore dietro la punta.

Occhio anche a David, visto che il tecnico di Certaldo, ovunque sia andato, è riuscito sempre a valorizzare al massimo i propri centravanti. Insomma, il lavoro è tanto, ma i bianconeri non potevano fare scelta migliore.