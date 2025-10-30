L’Inter ci riprova, 60 milioni per Nico Paz: Javier Zanetti decisivo | Appuntamento galeotto

Nico Paz ritorna nei radar nerazzurri e si parla di una possibile offerta da 60 milioni di euro per l’argentino

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente in base a quelle che erano le esigenze della rosa nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva in mente tutta una serie di operazioni da portare a termine sia in entrata che in uscita, ma che alla fine non è riuscita a concretizzare, anzi, in maniera del tutto tardiva, ha cambiato completamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento in maglia nerazzurra, aveva chiesto tre profili specifici: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine nessuno dei tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile ed, addirittura, non sono nemmeno arrivati profili che avessero caratteristiche simili a quelle dei tre sopra menzionati.

Uno dei giocatori che più sono stati osservati da parte del club nerazzurro è stato sicuramente Nico Paz. La dirigenza vuole provare un nuovo assalto per lui ed è pronta ad offrire fino a 60 milioni di euro.

Inter, Nico Paz nel mirino: offerta da 60 milioni di euro per lui

Nico Paz torna ad essere un giocatore nel mirino della società nerazzurra. Il fantasista argentino sta facendo un’altra grande stagione con la maglia del Como e dovrebbe, per questo, tornare al Real Madrid nella prossima stagione. Intanto, dall’Argentina, arriva la notizia di un possibile assalto dei nerazzurri.

Infatti, il portale Tyc Sport, ha sostenuto come l’Inter sia pronta ad offrire una cifra di 58 milioni di euro per convincere il Real Madrid a cedere il ragazzo. Nei mesi scorsi, i genitori del ragazzo hanno anche incontrato più volte il vice-presidente interista, Javier Zanetti. Chissà che questa volta possa esserci un esito diverso dei colloqui.

Inter, la prossima estate una vera rivoluzione sul mercato

Intanto, l’Inter, nella prossima estate potrebbe portare avanti una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il suo organico. I nerazzurri hanno l’intenzione di ringiovanire l’organico e di fare un ricambio generazionale dopo tre stagioni in cui l’undici titolare è rimasto lo stesso.

Ci sono giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan che lasceranno Milano per scadenza di contratto e dovranno ovviamente essere sostituiti.