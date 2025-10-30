Dalla Juve alla Roma, ritorno di fiamma a gennaio: Gasp sistema il reparto | Comolli passa all’incasso

Gasperini potrebbe avere un rinforzo in più nel mercato di gennaio: la Juventus può racimolare una buona cifra

La Roma è partita con un nuovo corso. La società giallorossa, infatti, nella passata stagione ha visto l’avvicendamento di ben tre allenatori. Prima era stato chiamato Daniele De Rossi. L’ex capitano non è riuscito ad avere grande continuità e anche le frizioni con la dirigenza a causa del mercato hanno portato all’esonero.

Al suo posto è arrivato il croato Ivan Juric. Con lui in panchina, però, le cose sono andate peggio visto che la squadra si è ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Anche per lui è arrivato l’esonero in panchina ed è stato sostituito da Claudio Ranieri che è riuscito a portare la squadra in Europa League lottando per la Champions League fino all’ultimo.

Da questa stagione si è deciso di puntare su Giampiero Gasperini che sta facendo molto bene e ha l’obiettivo di riportare nuovamente la squadra in Champions League.

Intanto, proprio il tecnico di Grugliasco, a gennaio, potrebbe ricevere un rinforzo gradito per la squadra e per arrivare ai propri obiettivi. Un giocatore che arriverebbe dalla Juventus.

Roma, per gennaio obiettivo dalla Juventus: ecco di chi si tratta

La Roma ha intenzione di arrivare al proprio obiettivo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. La società giallorossa, per farlo, ha intenzione di accontentare Giampiero Gasperini nella ricerca di rinforzi. E uno di questi potrebbe arrivare dalla Juventus per il centrocampo.

Si tratta dello statunitense, Wenston McKennie che non sta trovando spazio in bianconero e che potrebbe ripartire dai giallorossi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Leggo, la società ci sta pensando seriamente per la finestra di gennaio.

Roma, adesso la squadra vuole arrivare fino in fondo

In queste ultime stagioni la Roma è stata sempre incompiuta per quanto riguarda il raggiungimento dei propri obiettivi. La società giallorossa ha avuto sempre giocatori di livello, ma che non sempre sono riusciti a esprimersi al massimo delle loro potenzialità.

Per questo, quest’anno, la scelta di Gasperini è un messaggio chiaro: si vuole arrivare fino in fondo e si vogliono fare cose importanti per ritornare a competere ai massimi livelli.