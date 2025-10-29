Tradimento Allegri, spunta l’offerta per allenare l’Inter | Ecco perchè ha scelto il Milan

Massimiliano Allegri avrebbe potuto allenare l’Inter, ma alla fine ha scelto il Milan: ecco perchè

Il Milan, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, infatti, con la coppia Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao poi, la squadra non è riuscita ad avere continuità in campo e per questo è addirittura finita fuori dalle coppe europee, dovendo giocare quest’anno solamente campionato e Coppa Italia.

Per questo, la società, ha deciso di affidare la panchina rossonera ad una figura esperta come quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, era alla ricerca di una nuova avventura dopo l’addio alla Juventus e aveva una grandissima voglia di riscatto per poter mettere a tacere le tante critiche che gli sono state mosse.

Per il momento, la squadra sta andando benissimo, arrivando a meno due dalla vetta e avendo grandi margini di miglioramento per le partite future, soprattutto con una sola competizione di lungo termine.

Intanto, a proposito di Allegri, il tecnico avrebbe potuto firmare per l’Inter, ma alla fine ha scelto il Milan. E spunta un retroscena sui motivi di questa sua scelta.

Allegri, sarebbe potuta essere Inter: ecco perchè il si al Milan

Il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha svelato un clamoroso retroscena a Tim Podcast che riguarda Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese era uno dei papabili per la panchina dell’Inter, ma i nerazzurri hanno deciso di aspettare la risposta definitiva di Inzaghi.

Pertanto, l’ex Juventus, proprio nei giorni della finale di Champions League, ha deciso di non aspettare e di firmare per il Milan per rimettersi in gioco in una società a cui ha dato e da cui ha preso tanto.

Milan, l’obiettivo della squadra aumenta sensibilmente

Il Milan è partito con un nuovo corso ed ha come obiettivo principale quello di ritornare nuovamente in Champions League nella prossima stagione. Ma l’andamento della squadra sta facendo venire l’acquolina in bocca e quindi occhio anche alle possibilità scudetto.

Sicuramente la strada è davvero molto lunga e bisognerà pedalare, ma l’ambiente è in fiducia e la squadra sta rispondendo molto bene in campo a quelle che sono le indicazioni del tecnico livornese.