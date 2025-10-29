Pandemonio Juventus, non solo l’esonero di Tudor: scatta l’indagine UEFA | C’è il blocco del mercato

Dopo l’esonero di Tudor, arriva la cattiva notizia per notizia: scatta l’indagine da parte della UEFA

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, infatti, la scelta era stata unanime di puntare su Thiago Motta in panchina dopo il miracolo di aver portato il Bologna in Champions League, avrebbe dovuto portare una vera e propria rivoluzione rispetto al recente passato del club.

Ma le cose non sono andate per il meglio, infatti il tecnico non è riuscito a trasmettere le proprie idee di calcio e non è riuscito nemmeno a legare con tutto il gruppo bianconero. Per questo, per lui, è arrivato l’esonero e al suo posto è stato chiamato Tudor che ha portato la squadra a qualificarsi in Champions League.

Ma quest’anno il tecnico croato non è riuscito ad avere la stessa continuità, pertanto, proprio nelle scorse ore, anche per lui è arrivato l’esonero dalla società bianconera.

Intanto, oltre a ciò, arriva un’altra notizia poco positiva per il club visto che è scattata l’indagine da parte della UEFA con rischi molto elevati per il futuro.

Juventus, partita l’indagine UEFA: rischi alti

La UEFA, oramai da qualche tempo, ha avviato un’indagine in merito ai conti della Juventus per quanto riguarda la violazione del Fair Play Finanziario. La società bianconera è sotto la lente di ingrandimento dell’organo e attende un responso.

A parlare della situazione è stato il giornalista di Repubblica, che si occupa di seguire i bianconeri, Massimiliano Nerozzi che ha parlato così: “La Juve, a fine bilancio, a confermato di essere sotto indagine UEFA per il fair play. Al 99,9% tutto si risolverà con una multa, ma non è escluso il blocco dei trasferimenti europei, anche se è molto improbabile”.

Juventus, ecco i favoriti per il dopo Tudor

Come detto, Igor Tudor è stato esonerato dai bianconeri e la società sta provando a trovare un sostituto del tecnico croato. Il favorito sarebbe Luciano Spalletti con il quale ci sarebbe già un principio di accordo.

Poi, occhio anche alle candidature di Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Più sfumata la pista estera che porta all’ex allenatore del Borussia Dortmund finalista di Champions League, Terzic.