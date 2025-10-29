Sinner torna al numero 1, Alcaraz avvertito: appuntamento decisivo a Parigi | Il verdetto è arrivato

Jannik Sinner potrebbe tornare in vetta alla classifica già alla fine del 2025: ecco in che modo

Il mondo del tennis, sta vivendo una nuova rivalità in quest’epoca recente. Dopo quella tra Federer e Nadal, a cui si è aggiunto successivamente anche Djokovic, adesso i due tennisti del momento sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi si stanno sfidando a colpi di racchetta per i tornei più importanti.

Delle ultime sei finali giocate contro, l’italiano è riuscito a vincerne due, a Wimbledon ed in Arabia Saudita, mentre quelle degli Internazionali di Roma, del Roland Garros, di Cincinnati e dello US Open sono finite meritatamente allo spagnolo che aveva dimostrato di averne di più in campo anche come condizione fisica.

Non solo, per Alcaraz queste vittorie sono valse il sorpasso in classifica ATP, in cui Sinner era stato al primo posto per ben sessantacinque settimane consecutive.

Intanto, il controsorpasso potrebbe esserci di qui a breve. Infatti, il prossimo appuntamento a Parigi tra i due potrebbe fare in modo che la classifica venga aggiornata nuovamente.

Sinner, primato in vista? Ecco come potrebbe succedere

Jannik Sinner potrebbe sorpassare Carlos Alcaraz al primo posto della classifica ATP addirittura prima della fine del 2025. L’altoatesino, in questo momento, è reduce dalla vittoria di Vienna che gli ha permesso di mettersi nelle condizioni si sperare di raggiungere la vetta della classifica prima del 2025.

Il prossimo impegno, infatti, sarà al Masters 1000 di Parigi in cui parteciperà anche il rivale spagnolo, al momento ai box per recuperare la migliore condizione fisica. Se Sinner dovesse vincere, ecco che ritornerebbe a guardare tutti dall’alto in basso, ma non sarà per niente un compito semplice per lui.

Sinner, sei mesi per riprendersi tutto

L’ultimo periodo, la rivalità tra Sinner e Alcaraz, ha visto lo spagnolo avere quasi sempre la meglio in campo. Il tennista italiano, dopo l’ultima sconfitta, ha deciso di cambiare il suo modo di giocare per renderlo meno prevedibile all’avversario.

Non solo, ma si era dato l’obiettivo di ritornare in vetta dopo sei mesi. Questo, potrebbe arrivare molto prima, ma servirà riuscire a battere un avversario che in questo momento ha dimostrato di essere in condizione incredibile.