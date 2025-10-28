Tragedia ad Appiano Gentile, incidente per il giocatore dell’Inter: c’è una vittima | La ricostruzione dei fatti

Brutto incidente per un giocatore nerazzurro che è finito in tragedia: nell’impatto è morto un uomo

Il campionato di Serie A è iniziato da qualche settimana, ma non sono mancate le prime sorprese e i primi verdetti. Il Napoli è la squadra assolutamente favorita per la vittoria finale. La squadra azzurra sta dimostrando di essere al più continua e dopo il mercato estivo che ha arricchito una rosa già forte, l’impressione è che parta un passo avanti a tutte.

Occhio anche al Milan che, con la nuova guida tecnico di Massimiliano Allegri ha visto le proprie ambizioni fortificate e potrebbero essere superiori rispetto al semplice quarto posto. La Juventus sta vivendo un momento di crisi e dopo l’esonero di Igor Tudor cerca il modo per riprendere nuovamente la propria continuità.

La Roma sta dimostrando di essere una delle maggiori accreditate per qualificarsi in Champions League, mentre l’Inter è ancora un cantiere aperto tutto da scoprire, specie dopo aver perso due scontri diretti su tre.

Intanto, a proposito dei nerazzurri, un giocatore della rosa è stato coinvolto in un terribile incidente. Un uomo è morto dopo l’impatto. Ecco come sono andate le cose.

Inter, incidente per un giocatore: un uomo è morto

Brutto incidente per il portiere nerazzurro Josep Martinez. Lo spagnolo, infatti, ha avuto un impatto con un uomo in carrozzina di 81 anni che ha invaso la sua corsia ed è morto sul colpo.

L’accaduto è successo a Fenegrò, verso le 9.40 del mattino. A nulla è servito l’intervento della Croce Rossa e il soccorso dello stesso portiere che non hanno potuto far altro che certificare il processo. Un brutto episodio che ha lasciato l’ex Genoa comprensibilmente molto scosso.

Incidente Martinez, ecco la possibile causa

Secondo quanto è filtrato dalle prime informazioni, l’incidente, come detto, è avvenuto a causa dell’invasione della corsia del portiere che si trovava nella sua auto. L’impatto sarebbe stato molto forte tanto da far morire l’uomo sul colpo.

L’uomo di 81 anni avrebbe avuto un malore che di conseguenza gli avrebbe fatto perdere il controllo della propria carrozzina. Ma nelle prossime ore si accerteranno maggiormente le causa di quanto successo.