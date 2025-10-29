Napoli-Inter non è ancora finita: provvedimento ufficiale dell’AIA | La decisione su arbitro e VAR

Dopo le polemiche per il rigore concesso al Napoli contro l’Inter, l’AIA ha preso una decisione su arbitro e VAR

Napoli-Inter è stata una partita molto tesa sia in campo che dopo la partita. L’episodio scatenante è stato quello riguardante il calcio di rigore concesso alla squadra di Antonio Conte per un fallo completamente inesistente ai danni del capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Grazie al penalty i partenopei hanno sbloccato il risultato grazie alla trasformazione di De Bruyne.

Da quel momento in poi, la partita è diventata sempre più nervosa, tanto che in campo ci sono stati dei battibecchi tra Antonio Conte, prima con l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries e poi con il capitano interista Lautaro Martinez. Ma le polemiche non si sono fatte attendere nemmeno nel dopo partita.

Tantissimi addetti ai lavori hanno criticato la scelta dell’arbitro Mariani e del VAR che è risultata incomprensibile ed ha completamente condizionato una gara fino a quel momento piacevole.

E proprio a tal proposito, l’AIA ha deciso di prendere un provvedimento ufficiale nei confronti sia dell’arbitro che del VARA dopo tutto quello che è successo e dopo le tante parole dette.

Napoli-Inter, l’AIA prende un provvedimento per arbitro e VAR

Dopo gli episodi e le polemiche di Napoli-Inter, è arrivata la decisione dell’AIA. Infatti, il direttore di gara, Mariani, ed il VAR del match, sono stati sospesi almeno per il prossimo turno di campionato visti gli errori gravi commessi.

Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca al designatore Rocchi che ha ammesso come la decisione presa sia stata completamente sbagliata e non doveva essere presa, soprattutto visto il peso importantissimo della gara.

Inter, il salto definitivo non si vede

L’Inter, in questa stagione, sembra aver preso le stesse abitudini della stagione scorsa. Infatti, la squadra nerazzurra non riesce a vincere minimamente gli scontri diretti e continua ad incassare troppi gol.

Questo porta ovviamente a dover ridimensionare gli obiettivi se non si trova e alla svelta una soluzione perchè di questo passo ci sarà un secondo anno senza vincere alcun trofeo. Ora bisogna ritrovare la continuità in campo e mettersi a lavorare per provare a risalire la china.