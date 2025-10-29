Nuovo allenatore Juve, c’è l’annuncio UFFICIALE: non sarà Spalletti | Ecco il sostituto di Tudor

La Juventus ha deciso a chi affidare la panchina per la prossima partita dopo l’esonero di Igor Tudor

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ricominciare da un nuovo corso. La società bianconera, infatti, nella passata stagione, si era rivolta ad un allenatore come Thiago Motta per spezzare rispetto al passato. Ma le cose non sono andate come si sperava e il tecnico non è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori.

La squadra non è riuscita ad assimilare i suoi concetti e anche il rapporto con alcuni elementi non è stato idilliaco. Per questo si è arrivati al suo esonero e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor. Il tecnico croato ha permesso alla squadra di arrivare al quarto posto e a qualificarsi in Champions League, ottenendo anche il rinnovo di contratto fino al 2027.

Ma in questa stagione, dopo un ottimo inizio, i risultati hanno iniziato a latitare e anche per lui è arrivato l’esonero dopo la sconfitta contro la Lazio ed un rapporto logoro con la dirigenza.

Intanto, i bianconeri, hanno già scelto a chi affidare la panchina dopo l’addio dato al tecnico. Una sorpresa per quanto riguarda il prossimo turno di campionato.

Juventus, scelto l’allenatore che sostituirà Igor Tudor

La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor dopo i risultati deludenti ottenuti sulla panchina bianconera ed ha già deciso a chi affidare il ruolo di allenatore per la prossima giornata.

Infatti, la società ha deciso di affidare la squadra al tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla che, in attesa della scelta definitiva sul nuovo allenatore, dovrà aiutare la squadra a ritrovare una vittoria che manca addirittura dalla partita contro l’Inter.

Juventus, ecco chi è il favorito per la panchina

Come detto, la scelta di Brambilla è una scelta ad interim. La società è in contatto con vari allenatori e c’è un profilo che sembra essere favorito sugli altri. Si tratta dell’ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha già accettato la proposta contrattuale della dirigenza di 8 mesi di contratto più opzione di rinnovo in base agli obiettivi raggiunti. Adesso bisognerà fare l’ultimo passo per ufficializzare il tutto.