Rischio esonero in Serie A, ultima chiamata a San Siro: la sfida con l’Inter è decisiva

Potrebbe esserci il primo esonero in Serie A: la prossima partita contro l’Inter diventa decisiva

Il campionato di Serie A è iniziato da un paio di mesi circa, ma già non sono mancate le prime sorprese ed i primi responsi in campo. Il Napoli rimane sicuramente la squadra favorita per la vittoria finale dal momento che ha dimostrato di essere la più continua e in estate si è rinforzata aggiungendo grandi giocatori di qualità elevata.

Attenzione anche al Milan che con la nuova guida targata Massimiliano Allegri, sta trovando una grande continuità in campo e le ambizioni sembrano essersi fortificate. La Juventus sta vivendo un momento difficile e dopo l’esonero di Tudor, la società ha intenzione di trovare una quadra migliorando il quarto posto della passata stagione.

L’Inter è ancora un cantiere aperto. Dopo le prime due sconfitte, la squadra sembrava aver trovata continuità, ma lo stop contro il Napoli ha rimesso tutto in discussione. La Roma, invece, sta dimostrando di poter ambire alla qualificazione in Champions League.

Intanto, la prossima partita, potrebbe essere molto importante per quanto riguarda una panchina di Serie A in particolare. In caso di sconfitta, potrebbe esserci l’esonero per il tecnico.

Serie A, il tecnico in bilico: prossima partita diventa decisiva

Il prossimo turno di Serie A vede in programma una grande partita come quella tra Inter e Fiorentina che andrà in scena a San Siro. Per i Viola, questa, diventa una sfida importante soprattutto per quanto riguarda Stefano Pioli. Il tecnico ha ottenuto solamente quattro punti in campionato ed è in fondo alla classifica.

Perdere o pareggiare non darebbe una grande scossa, cosa che accadrebbe con una vittoria. Dunque, solo i tre punti possono salvare l’ex tecnico rossonero dall’esonero.

Inter-Fiorentina, anche per i nerazzurri sfida delicata

La partita contro la Fiorentina è delicata anche per l’Inter che con il K.O. contro il Napoli è arrivata a tre sconfitte in campionato. Un bottino non proprio soddisfacente, visto che la squadra ha molta difficoltà a riuscire a vincere gli scontri diretti.

In questo momento, parlare della possibilità scudetto diventa abbastanza complicato, anche se la vetta dista solamente tre punti. Ma è quello che si vede in campo che fa pensare che ci possa essere un ridimensionamento nelle ambizioni.