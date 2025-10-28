Campionato nella bufera, scoperte infiltrazioni mafiose: gare rinviate | L’annuncio ufficiale

Clamoroso quanto scoperto sul club italiano: possibili infiltrazioni mafiose e prossime partite a rischio rinvio

Il campionato di Serie A è partito già da qualche settimana ma non sono mancate le prime sorprese e i primi verdetti. La squadra assolutamente favorita per la vittoria dello scudetto è certamente il Napoli che dopo aver vinto l’anno scorso, è riuscito a rinforzare la squadra con tanti elementi di grandissima qualità.

Attenzione anche al Milan che con la gestione di Massimiliano Allegri sta riuscendo a ritrovare la continuità perduta e vede fortificate le proprie ambizioni scudetto. La Juventus, invece, è in un momento di calo, ma l’obiettivo rimane quello di migliorare il quarto posto della passata stagione e, magari, riuscire a dare fastidio alle squadre in cima alla classifica.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, ma dopo l’inizio poco convincente, la squadra sta riuscendo a trovare una quadra. Infine la Roma sta dimostrando di essere in prima fila nella lotta alla qualificazione alla Champions League.

Intanto, arriva una nuova pagina nera per quanto riguarda il nostro calcio. Infatti, ci sarebbero state delle infiltrazioni mafiose per quanto riguarda un club e le prossime partite rischiano di essere rinviate.

Campionato nel caos: club con infiltrazioni mafiose e gare a rischio rinvio

Una notizia che ha scosso in maniera importante il campionato di Serie B e che potrebbe avere delle conseguenze molto importanti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a causa di infiltrazioni mafiose, la Juve Stabia sarebbe in amministrazione controllata. Il provvedimento è stato disposto da parte del Procuratore Antimafia di Napoli.

Pare, infatti, che la gestione da personale che sarebbe riconducibile alla Camorra. Una situazione da attenzionare anche per la squadra in campo, dal momento che le prossime partite potrebbero essere rinviate.

Juve Stabia, una stagione di transizione

Per quanto riguarda la Juve Stabia, passando alle questioni prettamente di campo, questo è un anno di transizione. Dopo stagioni vissute ai vertici della classifica per la lotta per l’approdo in Serie A, il club campano ha cambiato tanto e ha deciso di ripartire su elementi molto giovani.

Ignazio Abate sta pian piano trovando la quadra in campo, ma non sarà assolutamente semplice riuscire a raggiungere le vette degli anni scorsi, quantomeno fino a questo momento.