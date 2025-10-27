Addio Inter a gennaio: pronta la firma in Premier League | Chivu si è già schierato

L’Inter potrebbe dire addio ad un suo giocatore nel mese di gennaio: Chivu ha già deciso su di lui

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato, inizialmente, tutta una serie di operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Ma alla fine non è riuscita a concretizzarle ed, anzi, ha addirittura deciso, in maniera del tutto tardiva, di cambiare completamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine nessuno dei tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno degli elementi che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili alle loro.

Intanto, un giocatore nerazzurro potrebbe dire addio alla squadra nel mese di gennaio. A tal proposito, lo stesso Chivu, ha già preso la sua decisione sul ragazzo.

Inter, un giocatore può partire a gennaio: Chivu ha già deciso

Un giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile nel prossimo mercato di gennaio. Si tratta del centrocampista polacco, Piotr Zielinski. Il ragazzo, soprattutto nell’ultima stagione, non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità in campo anche a causa di vari problemi fisici di lunga durata.

Su di lui c’è l’interesse del Leeds che vorrebbe rinforzare la propria mediana. Christian Chivu, però, ha già comunicato alla società che ha intenzione di mantenere questa struttura della squadra che è riuscita a trovare il proprio equilibrio anche nello spogliatoio. Quindi, una partenza, dovrebbe essere scongiurato.

Inter, la prossima estate una rivoluzione sul mercato

La prossima estate sarà particolarmente importante per quanto riguarda l’Inter. Infatti, il club nerazzurro, vedrà tantissimi addii di giocatori importanti come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan che andranno via per scadenza di contratto e per raggiunti limiti di età.

Servirà sostituire bene tutti coloro che lasceranno Appiano Gentile perchè l’esigenza primaria dovrà essere quella di mantenere la squadra competitiva sia in Italia che in Europa.