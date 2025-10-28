Incubo infortuni per l’Inter, lungo stop per Mkhitaryan: altro K.O. a centrocampo | Scelte obbligate per Chivu

Dopo l’infortunio contro il Napoli, Mkhitaryan ha avuto la notizia di un lungo stop che lo costringerà ai box

La stagione dell’Inter non sta andando affatto come sperato. La squadra nerazzurra aveva iniziato benissimo contro il Torino vincendo per 5-0 in casa, ma nelle due partite successive è stata sconfitta facendosi rimontare, prima dall’Udinese che ha vinto per 2-1, poi dalla Juventus che allo scadere ha consumato il 4-3.

La squadra, dopo questi risultati, era riuscita a salire la china in campo riuscendo a raggiungere, tra campionato e Champions League, sei vittorie consecutive. Ma dopo, un altro stop molto pesante, questa volta contro il Napoli che ha vinto per 3-1. Un K.O. che lascia strascichi e delusione e che ridimensiona le ambizioni nerazzurre.

Stando così le cose, con una squadra che non riesce a vincere le partite contro le grandi, parlare di scudetto diventa solo una cosa fantasiosa, nonostante è ovvio che ci sia ambizioni. Troppi giocatori stanno mancando, soprattutto in queste partite.

Intanto, arriva un’altra brutta notizia per la squadra e per Chivu che riguarda l’infortunio di Mkhitaryan. L’armeno, infatti, avrà un lungo stop che lo costringerà a stare fermo ai box.

Inter, lungo stop per Mkhitaryan: ecco quanto può star fuori

Mkhitaryan potrebbe stare fuori per tantissimo tempo. L’infortunio contro il Napoli è più grave delle previsioni e per questo la sua sarà una perdita importante. Il comunicato dell’Inter non è stato chiaro circa i tempi, ma secondo le indiscrezioni potrebbe star fuori oltre un mese.

Chivu, a questo punto dovrà valutare bene le scelte per il centrocampo perchè ci saranno partite molto importanti sia in campionato che in Champions League e per arrivare al quarto posto bisognerà avere una maggiore continuità in campo.

Inter, altro giocatore da valutare oltre all’armeno

Oltre al centrocampista armeno, un altro centrocampista è uscito malconcio dall’ultima partita di campionato. Si tratta di Davide Frattesi. Il giocatore non era nelle migliori condizioni, ma è rientrato per allenarsi in gruppo.

Non ci dovrebbero essere problemi per lui, ma le sue condizioni dovranno essere monitorate per non perdere un altro tassello per la squadra per le prossime partita da affrontare.