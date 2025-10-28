Cortocircuito Ferrari, Hamilton ha gettato la spugna | “Cose fuori dal mio controllo”

Lewis Hamilton non sta avendo una stagione facile con la Ferrari e ora ha completamente gettato la spugna

Il Mondiale di Formula 1 sta assumendo la sua conformazione definitiva per quanto riguarda la lotta per il titolo. Infatti, la vittoria finale è oramai una questione a tre piloti e a due scuderie. In prima posizione troviamo Lando Norris su McLaren che nell’ultimo Gran Premio è riuscito a consumare il sorpasso in classifica sul compagno di squadra, Oscar Piastri.

Sul gradino più basso del podio troviamo, invece, l’attuale campione del mondo, ovvero Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime settimane ha rosicchiato qualche punto. La vera delusione della stagione è sicuramente la Ferrari che, nonostante la presenza di due piloti molto forti, non è riuscita praticamente mai a competere con le concorrenti.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte espresso il loro malcontento sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata all’interno del paddock.

Intanto, per quanto riguarda il pilota inglese, arrivano parole preoccupanti che dimostrano come abbia mollato la presa su questa stagione e sulla possibilità di fare bene nelle prossime gare.

Ferrari, Hamilton molla completamente: le parole dell’inglese

L’ottavo posto di Lewis Hamilton nell’ultimo Gran Premio del Messico ha lasciato l’amaro in bocca per il pilota inglese che, alla fine della gara, ha espresso tutta la sua delusione soprattutto per quanto riguarda l’inizio della gara.

Ecco le sue parole: “Oggi le cose non sono andate come speravo. Avevo fatto una buona partenza, ma le cose sono cambiate a causa di alcune decisioni fuori dal mio controllo e, da quel momento, non è stato possibile recuperare la gara”.

Ferrari, davvero tanti miglioramenti da fare per poter competere

La Ferrari ha da fare davvero tanti miglioramenti per poter competere con le altre scuderie per la vittoria finale. Questi riguardano sia la parte ingegneristica, ma anche quella strategica.

I piloti hanno ammesso di non essere contenti della situazione, ma di voler collaborare per la vettura della prossima stagione e di voler rimanere alla guida della Rossa, ma solo a condizione di poter competere, altrimenti, nel 2027, potrebbe esserci davvero l’addio per entrambi.