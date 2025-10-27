Erede Mkhitaryan dalla Premier League, l’Inter punta l’ex bianconero | Vuole giocare la Champions

L’Inter, sul mercato, sta osservando vari profili tra cui la situazione di un ex giocatore bianconero

Il mercato estivo della società nerazzurra è stato parecchio deludente per le esigenze della rosa. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle. Anzi, la società, in maniera del tutto tardiva, ha addirittura cambiato completamente la strategia di mercato all’ultimo minuto.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto l’innesto di tre profili specifici: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante capace di saltare l’avversario e di creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Non solo questi tre giocatori non sono sbarcati ad Appiano Gentile, come era prevedibile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno elementi che avessero delle caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, stanno osservando anche la situazione che riguarda il centrocampo. La dirigenza sta pensando seriamente ad un ex centrocampista bianconero.

Inter, si pensa ad un ex bianconero per sostituire Mkhitaryan

L’Inter sta provando a immettere aria fresca nella sua rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, vuole rinforzare la squadra e rimanere competitiva anche nella prossima stagione sia in Italia che in Europa.

E per farlo, si sta pensando ad un ex centrocampista dell’Udinese. Infatti, secondo quanto riportato dal portale footitalia.com, Marotta e Ausilio starebbero pensando di portare in maglia nerazzurra il trequartista del Manchester United, Bruno Fernandes. La società vuole capire la fattibilità dell’affare.

Inter, la vera rivoluzione nella prossima stagione

La prossima estate sarà molto importante per quanto riguarda la squadra nerazzurro. Tanti giocatori, infatti, lasceranno Appiano Gentile per scadenza di contratto e superati limiti di età.

Si tratta di Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan che, ovviamente, dovranno essere sostituiti da elementi di spessore per provare a vincere ancora anche l’anno prossimo e nelle stagioni successivi. La programmazione è già partita e la valutazioni di alcuni profili anche. Bisognerà capire su quali profili si proverà l’affondo definitivo.