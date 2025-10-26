Colpo in famiglia per l’Inter, Sucic lo porta ad Appiano Gentile | Firma da 25 milioni

L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo davvero molto interessante: il costo è di 25 milioni di euro

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente rispetto alle esigenze della squadra. La società di viale della Liberazione, infatti, aveva messo in programma tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle, cambiando, in maniera tardiva, l’intera strategia prevista.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre elementi in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, nessuno dei tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno elementi che avessero della caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, si stanno muovendo per il futuro e potrebbero intavolare una trattativa per un vecchio pallino della dirigenza. Petar Sucic potrebbe contribuire a farlo arrivare a Milano.

Inter, pronto il colpo da 25 milioni: è un vecchio pallino della dirigenza

L’Inter sta osservando già qualche profilo per rinforzare e ringiovanire la sua rosa in vista della prossima stagione. E a tal proposito, non è masi fuggito dai radar un vecchio pallino del ds Piero Ausilio.

Infatti, il centrocampista della Real Sociedad, Luka Sucic, cugino dell’interista Petar, piace tantissimo. Il giocatore classe 2003, ha perso continuità con il club spagnolo che dopo averlo acquistato per 10 milioni di euro, potrebbe farlo partire per 25 milioni. I nerazzurri iniziano a muoversi.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

La prossima estate sarà davvero molto importante per la società nerazzurra che dovrà cambiare tantissimi elementi della propria rosa. Infatti, alcuni giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan, andranno via a parametro zero e per superati limiti di età.

Per questo servirà sostituirli nella maniera opportuna per rendere la rosa nerazzurra sempre competitiva sia per quanto riguarda il campionato italiano che in Europa. Insomma, il futuro è già adesso e la dirigenza farà tutte le valutazioni del caso per capire dove e come fare questo ricambio generazionale.