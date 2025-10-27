Colpaccio Inter in difesa, ex Napoli nel mirino | Nuovo derby col Milan

L’Inter è pronta a fare il colpo in difesa e si tratta di un ex Napoli: nuovo derby contro il Milan in vista

L’Inter è stata la vera delusione dello scorso mercato estivo dal momento che non sono state colmate alcune lacune della rosa. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita. Anzi, addirittura la società, in maniera del tutto tardiva, ha deciso di cambiare completamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del proprio insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’avversario e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, nessuno dei tre profili configurati sono arrivati ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno altri elementi che avessero caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, la società nerazzurra, sta valutando anche la possibilità di rinforzare la retroguardia della squadra e potrebbe tornare in auge il profilo di un ex difensore del Napoli.

Inter, per la difesa si punta un ex Napoli

Arriva una notizia a sorpresa direttamente dal quotidiano tedesco, BILD. Infatti, la società nerazzurra sta pensando al difensore del Bayern Monaco, Kim Min-Jae. Il giocatore non è più un titolare della squadra, ma è molto apprezzato per l’impegno messo in ogni gara ed in ogni allenamento.

L’Inter, visto l’attuale bilancio, avrebbe la disponibilità per poter affondare il colpo, ma deve fare attenzione alla concorrenza del Milan che vuole un difensore esperto nel ruolo di centrale.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

La società nerazzurra è pronta a fare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la rosa della prossima stagione. Infatti, molti giocatori andranno via per scadenza del loro contratto. Si tratta di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan.

Ovviamente, tutti questi giocatori andranno sostituiti e bisognerà trovare delle alternative adatte in modo tale da riuscire a creare una rosa competitiva sia in Serie A che in Champions League come accaduto nelle ultime stagioni. Insomma, non resta che attendere e capire su quali profili si andrà.