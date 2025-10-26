Tare brucia sul tempo l’Inter: c’è la telefonata che cambia tutto | Firma già a gennaio

Il Milan potrebbe bruciare sul tempo l’Inter per un obiettivo di mercato comune: già intessuti i contatti

Il Milan, dopo la deludente stagione con Fonseca e Conceicao in cui è rimasto fuori dalle competizioni europee, ha deciso di far ripartire un nuovo corso. Infatti, la società, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di Igli Tare, ma soprattutto di Massimiliano Allegri per provare a ritornare ai vertici in Italia ed in Europa.

Il direttore sportivo albanese avrà il compito difficile, di anno in anno, di creare una squadra che possa essere sempre più competitiva in campo per migliorare la classifica in maniera costante. Il tecnico livornese, invece, dovrà ricostruire un gruppo che l’anno scorso non lo è stato, ma anche creare una struttura di squadra organizzata in campo.

I risultati, in questo momento, stanno dando ragione ai rossoneri che sono primi in classifica in solitaria e non hanno intenzione di mollare un centimetro in campo.

Intanto, il ds rossonero, Igli Tare, ha intenzione di cogliere di sorpresa l’Inter per un obiettivo di mercato comune. Con il giocatore ci sarebbero già i primi contatti.

Milan, sorpasso all’Inter per un obiettivo di mercato? Ecco la situazione

Radio Kiss Kiss ha parlato di una clamorosa trattativa di mercato che interessa, indirettamente, anche l’Inter. Infatti, Meret piace molto ai nerazzurri, ma anche il Milan starebbe iniziando i primi contatti.

Ecco quanto riportato: “Maignan è in scadenza di contratto nel 2026, per lui è stata un’estate molto tribolata per un possibile rinnovo che poi non è arrivato. Il Milan ha quindi iniziato a fare dei ragionamenti per un possibile sostituto e si sarebbe interessato a Meret perchè vuole un portiere esperto per fare crescere Torriani. Pastorello, agente di Meret, ha avuto qualche telefonata con il club rossonero”.

Milan, ora bisogna alzare l’asticella

Il Milan, intanto, in vista della prossima stagione, ha intenzione di alzare l’asticella e di migliorare ulteriormente la propria rosa. Il club rossonero, sicuramente, cerca un centrale di difesa affidabile, ma anche un centrocampista in più ed un centravanti che sappia fare tanti gol.

A questo proposito, un sogno solletica la società di via Aldo Rossi, ovvero quel Robert Lewandowski che lascerà il Barcellona a parametro zero.