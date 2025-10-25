Buon sangue non mente, Inter stregata dal figlio d’arte: Marotta mette mano al portafogli | Affare da 25 milioni

L’Inter è stata stregata dal figlio d’arte e potrebbe acquistarlo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro

Il mercato dell’Inter della scorsa estate non è stato all’altezza delle esigenze nerazzurre. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle e a portare avanti il ricambio generazionale che si aveva in mente.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto tre profili nello specifico. Si tratta di un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine nessuno dei tre è mai arrivato ad Appiano Gentile e addirittura non sono arrivati nemmeno dei profili che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili alle loro.

Intanto, i nerazzurri, stanno osservando da vicino alcuni giocatori e piace davvero tantissimo un figlio d’arte che sta facendo veramente bene in questa stagione. Operazione da circa 25 milioni di euro.

Inter, si punta sul figlio d’arte: occasione da 25 milioni di euro

L’Inter si sta guardando attorno per quanto riguarda il mercato in entrata. E nelle ultime settimane i radar si sono fermati con attenzione su un figlio d’arte. Si tratta del centrocampista serbo del Club Brugge, Aleksandar Stankovic che si sta affermando sempre più. Il ragazzo è andato in Belgio per circa 10 milioni, ma il suo contratto ha una doppia clausola di recompra.

Per il 2026 questa ammonta a 23 milioni di euro, mentre per il 2027 sarà di 25 milioni. L’impressione è che si sia davanti ad un giocatore che potrebbe fare cose importanti e tante big si stanno informando sul suo conto.

Inter, la prossima estata la vera rivoluzione

La prossima estate sarà davvero molto importante per quanto riguarda la squadra nerazzurra. Tanti giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan potrebbero andare via per scadenza di contratto e per superati limiti di età.

Anche qualche big potrebbe decidere di trovare altri stimoli altrove. Per questo bisognerà ponderare bene anche le operazioni in entrata in modo da mantenere la rosa competitiva.