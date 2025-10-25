Rivoluzione Inter, triplo addio a gennaio: tesoretto da 25 milioni | Marotta ha scelto i sostituti

L’Inter potrebbe dire addio a tre giocatori e circolano anche i nomi dei possibili sostituti

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente in rapporto alle esigenze della squadra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva programmato tutta una serie di operazione sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle. Anzi, addirittura la società ha deciso di cambiare totalmente e in maniera tardiva la loro strategia di mercato.

Christian Chivu al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra aveva richiesto espressamente tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Questi tre giocatori, alla fine, come prevedibile, non sono arrivati, ma la società non è riuscita ad acquistare nemmeno dei profili che avessero le stesse caratteristiche dal punto di vista tecnico-tattico.

Intanto, nel mese di gennaio, tre giocatori nerazzurri potrebbero lasciare Appiano Gentile e la società sta già valutando i suoi sostituti per rimpiazzarli.

Inter, tre cessioni a gennaio? Ecco chi piace per sostituirli

L’Inter, nel mese di gennaio, potrebbe ritrovarsi con un tesoretto da 25 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Infatti, Zielinski potrebbe andare via per avere nuovi stimoli altrove, ma anche i due giovani Palacios e Diouf potrebbero andare via in prestito. Il francese non è riuscito a dimostrare il suo valore in maglia nerazzurra.

Intanto, la società pensa anche agli eventuali sostituti. Per la difesa, infatti, piacciono giocatori come Guehi, Muharemovic, Ordonez e Solet. Per quanto riguarda, invece, il reparto di centrocampo, resta nei radar il centrocampista fulcro del Genoa, Frendrup.

Inter, in estate la vera rivoluzione sul mercato

L’Inter, in estate, dovrà necessariamente andare incontro ad una vera rivoluzione. Infatti, ci saranno giocatori che lasceranno Milano a parametro zero come Sommer, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan ed Acerbi.

Occhio anche a qualche big che potrebbe trovare dei nuovi stimoli altrove. Insomma, ci sarà un gran via vai dalle parti di viale della Liberazione. L’obiettivo è mantenere la squadra ancora competitiva in Italia ed in Europa.