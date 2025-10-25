Flop Juve, Tudor esonerato: le cifre sono clamorose | Un ex Inter in panchina

La Juventus potrebbe esonerare Igor Tudor e affidarsi ad un ex tecnico nerazzurro per la sua panchina

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, la società bianconera, ha deciso di affidarsi a Thiago Motta dopo il miracolo Bologna in Champions League. Ma le cose per lui non sono andate come sperato. Infatti, il tecnico non è riuscito a far assimilare il proprio calcio e i rapporti con qualche elemento non erano ottimali.

Pertanto, è arrivato l’esonero e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor. Il tecnico croato è riuscito a portare la squadra in Champions League nell’ultima partita della stagione. Proprio per questo, la società ha deciso di dargli fiducia e continuità rinnovando il suo contratto fino al 2027. Ma adesso le cose non stanno andando come prima.

Infatti, dopo la vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter, i bianconeri non hanno più vinto e contro il Como è arrivata anche la prima sconfitta in campionato.

A causa di questi risultati e di rapporti non ottimali con la dirigenza, potrebbe arrivare l’esonero per lo stesso Tudor. Per i bianconeri, potrebbe esserci l’arrivo di un ex interista in panchina.

Juventus, Tudor esonerato? Ecco chi al suo posto

La Juventus starebbe pensando ad un ribaltone in panchina e all’esonero di Igor Tudor dopo i risultati poco positivi delle ultime settimane. E già iniziando a circolare i primi nomi di alcuni profili che potrebbero interessare la dirigenza bianconera per sostituirlo.

Tra i favoriti, anche quello di un ex nerazzurro. Si tratta dell’ex ct della Nazionale, Roberto Mancini, che cerca una nuova esperienza in panchina dopo il flop da ct dell’Arabia Saudita.

Juventus, ecco gli altri profili come sostituti di Tudor

La Juventus, intanto, sta già pensando anche ad altri profili per la propria panchina. Per quanto riguarda quelli italiani, piacciono molto anche Luciano Spalletti e Raffaele Palladino, giovane in rampa di lancio e che conosce bene l’ambiente.

Per quanto riguarda quelli stranieri, piace anche Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund che in passato è stato sondato anche da qualche società italiana come il Milan. Insomma, bisogna vedere come andranno le cose nelle prossime partite per capire cosa succederà.