Pazzesco Lautaro, maxi offerta dalla Liga e addio Inter | L’effetto domino è clamoroso

Lautaro Martinez potrebbe accettare la corte del club di Liga Spagnola e innescare un grande effetto domino

Il mercato estivo della società nerazzurra non è stato all’altezza delle esigenze della squadra. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita che, alla fine, non è riuscita più a concretizzare. E questo non ha potuto dare vita a quella rivoluzione e svecchiamento che era stato annunciato in maniera massiccia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto nello specifico tre profili: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e di gamba come Manu Konè ed un attaccante capace di saltare l’avversario e di creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine non sono arrivati nessuno dei tre ad Appiano Gentile, ma addirittura non si è riusciti ad acquistare nemmeno altri giocatori che avessero le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, i nerazzurri potrebbero perdere il loro capitano, Lautaro Martinez. Il Toro argentino potrebbe andare in Liga Spagnola e dare vita ad un grande domino di attaccanti.

Inter, Lautaro lascia? Pressing dalla Liga per lui

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter in estate. La notizia clamorosa arriva dalla Spagna dove il portale Nacional.Cat ha preannunciato la possibilità che in estate l’Atletico Madrid possa tornare all’attacco per il Toro argentino.

Infatti, i colchoneros potrebbero salutare Julian Alvarez che è nel mirino del Barcellona che, a sua volta, saluterà Robert Lewandowski. Poi, bisognerebbe capire su quale nuovo centravanti punterebbe la società nerazzurra per sostituire il suo capitano.

Inter, la rivoluzione rinviata alla prossima estate

L’Inter, intanto, sta iniziando a visionare alcuni giocatori per rinforzare la rosa, ma ci sarà un gran via vai per la società nerazzurra. Infatti, alcuni elementi della rosa attuale andranno via a parametro zero, ovvero Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan.

Potrebbe salutare anche qualche big alla ricerca di nuovi stimoli altrove. Insomma, la prossima estate ci sarà un gran ricambio generazionale. La società avrà il difficile compito di tenere alta la competitività della rosa nerazzurra per provare a vincere altri nuovi trofei.