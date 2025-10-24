Erede Bisseck in Serie A, Marotta pesca dalla Roma: ha già convinto Chivu | Le cifre dell’operazione

L’Inter bussa in casa della Roma per trovare l’erede del partente Yann Bisseck

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita che poi non è riuscita a concretizzare. Addirittura, la dirigenza, in maniera totalmente inspiegabile e tardiva ha deciso di cambiare completamente la sua strategia in corso d’opera.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra aveva chiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista muscolare e di gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Nessuno dei tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile, ma addirittura nemmeno dei profili che avessero delle caratteristiche tecnico-tattiche simili a loro.

Intanto, i nerazzurri, stanno già osservando alcuni giocatori. E uno di questi, che gioca nella Roma, potrebbe essere l’erede del difensore tedesco, Yann Bisseck.

Inter, l’erede di Bisseck dalla Roma? Ecco di chi si tratta

L’Inter è a caccia di nuovi difensori che siano anche giovani. La linea della società è quella di svecchiare il reparto visto che è quello più in là con gli anni. E a tal proposito piace molto un giovane talento in forza alla Roma come possibile sostituto di Bisseck.

Infatti, piace molto il difensore polacco classe 2005, Jan Ziolkowski che proprio contro i nerazzurri ha fatto un’ottima partita. Un giocatore che piace perchè sa agire sia da braccetto di destra che di sinistra di una difesa a tre. Come sappiamo la Roma ha bisogno di fare delle plusvalenze per il FFP e chissà che non possa nascere una trattativa.

Ziolkowski, ecco quanto lo valuta la Roma

La società giallorossa, quest’estate, ha puntato molto sul difensore polacco che considera come una sorta di erede di Huijsen, passato proprio da Trigoria.

In questo momento il suo prezzo è fissato a 10 milioni di euro, ma la valutazione potrebbe crescere ulteriormente se il ragazzo dovesse rimostrare il suo valore nel prosieguo della stagione. Insomma, vedremo nei prossimi mesi se si entrerà nel vivo delle discussioni tra le parti in causa.