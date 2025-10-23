L’Inter sfida PSG e Bayern, gioiellino nel mirino: ha già stregato tutti | Sponsor Lautaro

L’Inter sarebbe molto interessata ad un giovane talento che ha stregato tantissimi grandi club europei

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. Il club nerazzurro, infatti, aveva programmato tutta una serie di interventi sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscito a concretizzarli. Anzi, addirittura la dirigenza ha deciso in maniera inaspettata e del tutto tardiva di cambiare radicalmente strategia rispetto a quella che aveva in mente.

Christian Chivu al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra aveva richiesto espressamente tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Non solo non è arrivato nessuno dei tre dalle parti di Appiano Gentile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno dei calciatori che avessero delle caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, la società nerazzurra, sta pensando al futuro e sta osservando molto da vicino un giovanissimo talento che sta facendo vedere davvero grandi cose. Lautaro è un suo sponsor.

Inter, talento nel mirino: sfida a Bayern Monaco e PSG

L’Inter si sta iniziando a guardare intorno per quanto riguarda il prossimo mercato estivo. I nerazzurri vogliono puntare anche su talenti giovanissimi da far crescere e valorizzare per il futuro. E, secondo quanto riportato dalla BILD, la dirigenza interista sta seguendo da vicino la giovane stellina El Mala.

Il giovane classe 2006 sta facendo vedere grandi cose con la maglia del Colonia e le sue prestazioni non sono passate inosservate a nessuno dei tanti grandi club europei, soprattutto Bayern Monaco e Paris Saint-Germain che avrebbero avuto già i primi contatti. I nerazzurri potrebbero far leva su Lautaro, visto che l’agente del ragazzo è lo stesso.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione sul mercato

La prossima estate nerazzurra potrebbe vedere davvero un grande via vai di giocatori. In viale della Liberazione potrebbero davvero dare vita da una rivoluzione per fare un grande ricambio generazionale.

Quasi sicuramente andranno via Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan, mentre occhio anche a qualche altro big che potrebbe andare a trovare nuovi stimoli altrove.