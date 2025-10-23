Assalto a Dimarco, il top club ci riprova: Marotta corre ai ripari | Firma fino al 2030

Federico Dimarco piace tantissimo ad un top club, ma Marotta vuole provare a correre ai ripari

L’Inter, in questa stagione, non aveva iniziato benissimo. Infatti, dopo la vittoria roboante in casa contro il Torino, i nerazzurri hanno dovuto lasciare il passo a due sconfitte pesantissime ed in rimonta contro l’Udinese e la Juventus. Due K.O. che avevano rivelato i vecchi difetti che erano stati mostrati nella passata stagione.

Poi, la squadra, è riuscita a ricompattarsi e a vincere sei partite consecutive tra campionato e Champions League. La strada è ancora lunga ed i miglioramenti dovranno essere ancora tanti, ma Chivu ha dimostrato di aver fatto breccia sul gruppo e di avere in mano la situazione senza perdere la calma anche nei momenti di difficoltà.

Nonostante un mercato non all’altezza, il tecnico rumeno sta rivitalizzando alcuni giocatori che, nella passata stagione, sembravano aver dato oramai il loro meglio della carriera.

Intanto, per Federico Dimarco non si sono mai spenti gli interessamenti da parte di un top club che vorrebbe averlo con sè nella prossima stagione. Ma Marotta vuole correre ai ripari.

Inter, un top club su Dimarco: Marotta vuole correre ai ripari

Federico Dimarco è sicuramente uno degli elementi della rosa nerazzurra più importanti. L’esterno canterano, infatti, riesce sempre a creare grandi occasioni grazie al suo sinistro, soprattutto ora che la condizione fisica è decisamente migliore rispetto al passato.

Su di lui, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sono mai andati via gli occhi del Manchester United che vorrebbe approfittare della scadenza del suo contratto nel 2027 per fiondarsi su di lui. Ma Marotta ha intenzione di avviare le trattative per il prolungamento e vuole proporre un rinnovo fino al 2029 o anche 2030.

Inter, altri due rinnovi nel mirino

Oltre a quello di Dimarco, i nerazzurri stanno valutando attentamente anche due rinnovi di altri giocatori. Infatti, si tratta di Davide Frattesi e Carlos Augusto.

Il centrocampista, però, al momento, sembra essere indeciso e vuole valutare quanto spazio gli verrà dato in campo. Il difensore, invece, vorrebbe trovare un accordo per rimanere ancora in nerazzurro ancora per tanti anni e per il futuro.