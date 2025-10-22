Flop Juventus, ultima chiamata per Tudor: gelo alla Continassa | Pronto il sostituto

La panchina di Igor Tudor rimane in bilico e inizia a circolare già un profilo come sostituto

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. L’anno scorso, infatti, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera era iniziata con i migliori propositi, ma non si è conclusa come sperato ed è arrivato l’esonero. Infatti, il tecnico autore del miracolo Bologna in Champions League non è riuscito a far attecchire i suoi metodi e i rapporti con i giocatori non erano ottimali.

Per questo, al suo posto, è arrivato Igor Tudor che ha ricompattato lo spogliatoio ed è riuscito a fare arrivare la squadra bianconera al quarto posto che è valso la qualificazione alla Champions League. Oltre a questo, la dirigenza ha voluto dare continuità alla sua scelta, facendo rinnovare il contratto fino al 2027.

Le cose, però, adesso, non stanno andando bene. La squadra non vince una partita dalla vittoria contro l’Inter e domenica scorsa è arrivata anche la prima sconfitta in campionato contro il Como.

Intanto, proprio per questo, la panchina di Igor Tudor inizia a traballare e la società ha già in mente chi potrebbe essere il sostituto del tecnico croato se la situazione non dovesse migliorare.

Juventus, Tudor in bilico: ecco i profili favoriti per sostituirlo

Igor Tudor deve cambiare rotta se vorrà conservare ancora il suo posto sulla panchina bianconera. Il tecnico croato ha due partite complicate davanti a sè contro il Real Madrid in Champions League e contro la Lazio in campionato. Se non ci dovessero essere miglioramenti, allo si potrebbe avere il ribaltone.

Intanto, iniziano a circolare i primi nomi come sostituti. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Luciano Spalletti e Roberto Mancini sono i tecnici che piacciono maggiormente, ma non sono i soli.

Juventus, ecco le alternative per la panchina

Oltre ai due allenatori sopra menzionati, la rosea ha parlato anche di altri profili alternativi. Piace molto Raffaele Palladino, mentre addirittura si è fatto anche il nome di un ritorno di Thiago Motta.

Seguendo la pista estera, piace tanto anche l’ex tecnico del Borussia Dortmund, Terzic così come anche Marco Rose. Insomma, bisognerà capire cosa succederà nelle prossime partite.