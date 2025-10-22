Colpo mondiale per l’Inter, 23 gol in 25 presenze: addio senza rinnovo | Marotta sfida la Premier

L’Inter è molto interessata ad un giocatore che si sta mettendo in mostra e vuole sfidare la Premier League

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva programmato tutta una serie di operazioni da fare sia in entrata che in uscita che, alla fine, non si sono concretizzate. Addirittura, la società, ha deciso in maniera inaspettata e del tutto tardiva di cambiare completamente strategia all’ultimo.

Al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, Christian Chivu aveva richiesto tre profili nello specifico. Un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare la superiorità numerica come Ademola Lookman.

Per gennaio potrebbe esserci un altro innesto giovane e potrebbe riguardare il reparto difensivo che è quello che necessita di una rinfrescata maggiore rispetto agli altri.

Intanto, i nerazzurri, stanno anche guardando alcuni profili che potrebbero fare al caso loro in vista della prossima stagione. Potrebbe arrivare un grandissimo talento, ma occhio alla Premier League.

Inter, grande talento nel mirino: occhio alla Premier League

L’Inter si sta guardando attorno e lo sta facendo anche per quanto riguarda alcuni giovani talenti che si stanno mettendo in mostra. Uno di loro è sicuramente l’attaccante della Nazionale Under 20 francese, N’Guessan.

Il classe 2008 si è messo in mostra anche nell’ultimo Mondiale ed è stato protagonista anche con la maglia del Saint-Etienne, suo attuale club di appartenenza. Il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2027 e non lo rinnoverà, ma oltre ai nerazzurri, secondo L’Equipe, anche club come Udinese, Watford e Chelsea si stanno muovendo. Dunque, non sarà semplice strapparlo con tutta questa concorrenza agguerrita.

Inter, in estate ci sarà la vera rivoluzione

In casa nerazzurra, intanto, ci si prepara a vivere un’estate in cui si avrà un grande via vai di giocatori. Elementi come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan lasceranno i nerazzurri per scadenza di contratto e per limiti di età.

Occhio anche a qualche big che potrebbe trovare le giuste motivazioni altrove. Dopodichè ci si concentrerà sugli arrivi che dovranno essere giovani, ma già pronti.