Mancini ritorna in panchina, già scelto il suo nuovo club: tradimento clamoroso | Lo ha confessato in segreto

Roberto Mancini potrebbe ritornare molto presto in panchina e si prospetterebbe un tradimento clamoroso

In questo periodo iniziano a circolare già i primi profili per quanto riguarda alcune panchine non solo italiane, ma anche europee. Una di quelle che balla maggiormente è sicuramente la panchina di Igor Tudor, viste le frizioni con la società a causa del mercato estivo e dei risultati che non stanno arrivando.

Occhio anche a quella di Stefano Pioli che si ritrova clamorosamente in fondo alla classifica di Serie A con la sua Fiorentina dopo l’ultima sconfitta avuta contro il Milan. Guardando altrove, ci sono mormorii anche per quanto riguarda Arne Slot del Liverpool che, dopo un mercato faraonico, non sta rispettando le attese.

Insomma, parecchi movimenti e ipotetici stravolgimenti che potrebbero portare senza dubbio a nuovi volti come allenatori di alcune squadre nel tentativo di cambiare rotta.

Intanto, un allenatore che potrebbe ritornare molto presto ad allenare è Roberto Mancini che avrebbe fatto una confessione in segreto su quello che potrebbe essere il suo futuro, prospettando un tradimento clamoroso.

Roberto Mancini torna in panchina? Ecco la confessione del tecnico

Roberto Mancini potrebbe ritornare ad allenare molto presto. L’ex ct della Nazionale italiana, infatti, è oramai fermo da molti mesi ed ha molta voglia di rimettersi in gioco. E una possibilità potrebbe stuzzicarlo parecchio.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, Mancini avrebbe confessato ad alcuni amici di guardare con attenzione alla panchina del Manchester United visto che Amorim è in bilico. Una situazione che provocherebbe un vero e proprio tradimento visto che l’ex Lazio ha allenato i rivali di sempre del Manchester City.

Manchester United, Amorim un po’ più solido

Intanto, lo scorso weekend, è andato in scena il derby tra due grandissime rivali come il Liverpool ed il Manchester United. I Red Devils sono riusciti ad imporsi per 2-1 e a risalire la china. Anche la posizione di Amorim è sicuramente più solida.

La squadra inglese si trova a soli tre punti dal secondo posto, dunque ancora in corsa per arrivare in Champions League. Ma dovrà avere la continuità che non ha mai garantito in questi anni.