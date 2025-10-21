Clamoroso Bonny, offerta da 30 milioni dalla Bundesliga | La risposta è già arrivata

Arriva un retroscena di mercato che riguarda l’attaccante nerazzurro, Ange-Yann Bonny

La stagione dell’Inter sembra aver preso la piega giusta in queste settimane. La squadra nerazzurra non aveva approcciato bene al campionato, dal momento che erano arrivate due pesanti sconfitte in rimonta contro la Juventus e l’Udinese. Ma le cose si sono messe decisamente meglio con il passare del tempo.

Infatti, gli uomini di Christian Chivu, sono riusciti a vincere, tra campionato e Champions League, sei partite consecutive e domenica prossima ci sarà il big match contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. I nerazzurri dovranno stare molto attenti contro una squadra che l’anno scorso ha scippato lo scudetto dal petto.

La squadra, rispetto alla passata stagione, è cambiata veramente pochissimo negli uomini, ma qualche novità si è già fatta notare e ha fatto vedere tutte le sue qualità.

Tra queste, c’è sicuramente anche Ange Bonny che è stato il match winner della partita contro la Roma in campionato e sta facendo vedere tantissime cose interessanti.

Bonny, arriva il retroscena: offerta da 30 milioni dalla Bundesliga

Arriva il grande retroscena di mercato che riguarda Ange Bonny. Il centravanti francese, infatti, è stato uno dei grandi acquisti giovani di questa estate nerazzurra e il suo arrivo si sta rivelando azzeccato grazie ai tre gol e tre assist messi a segno fino a questo momento.

Ma il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha rivelato un retroscena di questa estate. Infatti, su di lui, c’era anche lo Stoccarda che aveva offerto al Parma addirittura 30 milioni di euro. Il ragazzo, però, nonostante la titolarità certa, ha deciso di rifiutare la corte perchè voleva soltanto giocare nell’Inter.

Inter, ecco un grande cambiamento rispetto all’anno scorso

Uno dei grandi cambiamenti rispetto alla passata stagione sono sicuramente i ricambi in attacco. Infatti, nella passata stagione, Arnautovic, Correa e Taremi non garantivano il giusto apporto alla squadra nerazzurra sia come tenuta fisica che come prestazioni.

Ora la musica, in questo senso, sembra essere cambiata e con la presenza di due giovani come Pio Esposito e Bonny, la differenza si sta facendo notare sotto tutti i punti di vista.