Zirkzee torna in Serie A, è già tutto deciso per gennaio | L’annuncio sull’Inter

Joshua Zirkzee potrebbe ritornare in Serie A e c’è anche l’annuncio su un interesse dell’Inter

Il mercato estivo si è concluso già da qualche settimana, ma sicuramente, visto che ci sono state già partite di campionato e coppe, si può sicuramente tracciare un primo bilancio. La squadra che certamente si è rinforzata di più è il Napoli che, con una base già importante, è riuscito ad arricchire tantissimo l’organico.

La Roma, seppur non sia riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi di mercato in alcuni reparti viste le difficoltà per il FFP, è riuscita a mantenere tutti i big in rosa e ad aggiungere giovani molto interessanti che un valorizzatore per eccellenza come Gasperini farà crescere e aumentare a livello di prezzo.

La Juventus ha deciso di concentrarsi sull’attacco con acquisti di grande spessore, mentre la vera delusione sono state le due milanesi che hanno lasciata la rosa incompleta.

Intanto, la Serie A, potrebbe accogliere molto presto un grande ex come Joshua Zirkzee. L’olandese non sta vivendo un grande momento con la maglia del Manchester United.

Serie A, ritorna Zirkzee? C’è l’annuncio anche sull’Inter

Joshua Zirkzee ha lasciato un grande segno in Serie A nella sua stagione con la maglia del Bologna. Ma a Manchester le cose non stanno andando come sperato e, soprattutto in questa stagione, il giocatore sta trovando sempre meno spazio.

Per questo, secondo Fabrizio Romano, se le cose dovessero continuare in questo modo, potrebbe rappresentare un’occasione per la Serie A. In molti hanno parlato anche dell’Inter, ma in questo momento, il reparto offensivo dei nerazzurri, è completamente pieno e l’olandese, almeno fino a questo momento, non rappresenta una priorità.

Inter, ecco qual è la priorità per gennaio

L’Inter sta provando a valutare se spendere già a gennaio il proprio tesoretto da circa 20-25 milioni di euro. Se così dovesse essere, la priorità è quella di rimpolpare il reparto difensivo con un elemento giovane che possa sostituire Acerbi e De Vrij.

Ancora nulla è scritto ed ogni decisione verrà presa a ridosso della sessione. I nerazzurri osservano vari profili per capire se realmente qualcuno possa fare al caso proprio o se ci vorranno ulteriori valutazioni.