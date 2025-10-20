Figuraccia per Fabrizio Romano, stavolta l’Here we go è un buco nell’acqua | Il trasferimento all’Inter è saltato

Fabrizio Romano racconta di un trasferimento che aveva annunciato per l’Inter e che poi è saltato

Il mercato delle squadre di Serie A è riuscito a regalare ancora delle emozioni ai vari tifosi. Alcune squadre sono riuscite a fare benissimo, altre invece hanno deluso le attese. Il Napoli è stata sicuramente la società più attiva. Il club partenopeo è riuscito ad intervenire in maniera tempestiva e ha rinforzato la rosa di Conte per poter continuare a vincere ancora.

La Juventus è riuscita a rinforzare molto il reparto offensivo con l’arrivo di giocatori molto importanti come David, Zhegrova e Openda e il riscatto di elementi come Francisco Conceicao. La Roma non è riuscita a fare tutto quello che avrebbe voluto, ma ha inserito elementi giovani molto interessanti e da valorizzare.

Chi ha completamente deluso sono state le due milanesi che inizialmente avevano programmato tutta una serie di interventi che, però, non sono riusciti a portare a termine.

Intanto, a proposito di mercato, Fabrizio Romano ha rivelato una trattativa che aveva annunciato come conclusa per l’Inter e che invece è saltata all’ultimo.

Romano e la trattativa dell’Inter saltata: l’ammissione del giornalista

Fabrizio Romano è uno dei principali giornalisti che si occupato di calciomercato e lo trattano per tutto l’anno. Le sue notizia fanno il giro del mondo e sono seguitissime con il suo proverbiale ‘Here we go’. In un’intervista a Fanpage, il giornalista ha raccontato di una trattativa sull’Inter che aveva data per fatta e che invece è saltata all’ultimo.

Ecco le sue parole: “Samardzic all’Inter è un qualcosa che ho dato per fatto e che invece ho dato per fatto, ma che per me rimane assolutamente realtà. Il giocatore ha fatto le visite mediche con l’Inter, cioè ci sono le fotografie del giocatore che esce e i video del giocatore che esce dalla clinica a salutare tutti da nuovo giocatore dell’Inter. Poi la trattativa è saltata per altri motivi, ma il mio lavoro è dirti se ci sono gli accordi e lì l’accordo c’era”.

Inter, in estate la rivoluzione

La società nerazzurra, la prossima estate, sarà protagonista di un mercato particolarmente corposo in entrata ed in uscita. Saranno tanti i giocatori che andranno via a zero.

Ma occhio anche a qualche big che potrebbe lasciare Appiano Gentile. L’obiettivo è anche quello di ringiovanire la rosa.