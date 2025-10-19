Bomba Lautaro, Ausilio allo scoperto: “Ha stracciato il contratto” | Retroscena clamoroso

Arriva l’annuncio ufficiale da parte di Piero Ausilio su Lautaro Martinez. Il capitano ha stracciato il contratto

Lautaro Martinez è sicuramente il leader caratteriale e tecnico dell’Inter. In questi anni, il classe 1997, è riuscito a migliorare con una rapidità impressionante sotto ogni punto di vista tanto da diventare il capitano della squadra e un elemento riconosciuto da compagni di squadra e dai tifosi.

Con i suoi gol e le sue prestazioni, inoltre, è sicuramente tra gli attaccanti più forti d’Europa e la sua importanza nel gruppo nerazzurro è destinata a crescere visto che dalla prossima estate ci sarà un grande ringiovanimento del gruppo visto che in tanti elementi della rosa lasceranno definitivamente Appiano Gentile.

Un giocatore simbolo anche per la propria nazionale visto che è riuscito a raggiungere la quarta posizione tra gli attaccanti all time dell’Argentina per numero di gol segnati.

Intanto, arriva il clamoroso retroscena che lo riguarda e che è stato affermato dallo stesso ds Piero Ausilio. Il capitano nerazzurro ha stracciato il contratto.

Inter, retroscena su Lautaro: “Ha stracciato il contratto”

L’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, come detto, è riuscito a diventare un simbolo dell’Inter soprattutto della sua storia recente. Il capitano interista sta dimostrando con i fatti di essere un giocatore veramente importante.

Intanto, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha rivelato un retroscena che lo riguarda: “Lautaro all’Atletico? Mi misi in mezzo puntando sul fatto che i club non aveva raggiunto l’accordo. Berta dice che ha stracciato tre contratti? Io sapevo solo di uno”.

Inter, cinque giocatori lasceranno sicuramente i nerazzurri

Intanto, per quanto riguarda il futuro, ci saranno cinque giocatori che lasceranno sicuramente Appiano Gentile. Si tratta di Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan. Tutti loro andranno a scadenza di contratto.

Per sostituirli, già sono arrivati alcuni giocatori come Sucic (per l’armeno) e Luis Henrique (per Darmian). Per il resto bisognerà trovare dal mercato altri elementi che possano non farli rimpiangere per il futuro e che potranno dare una nuova linfa all’organico che dovrà essere competitivo anche nella prossima stagione e non perdere aderenza con i propri obiettivi. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.