Tutti pazzi per Esposito, assalto in Serie A: operazione in prestito | L’attaccante ha già risposto

Pio Esposito ha ricevuto una richiesta in Serie A in prestito: il giocatore ha già preso la sua decisione

Uno dei giovani che ha sorpreso maggiormente gli addetti ai lavori è stato Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro, è stato provato durante il Mondiale per Club e ha dimostrato di poter stare nel gruppo della prima squadra con prestazioni all’altezza ed anche con un gol contro il River Plate nel girone giocato dalla squadra.

Chivu lo conosce bene e ha deciso di tenerlo nelle rotazioni. Partita dopo partita, il ragazzo è riuscito a ritagliarsi sempre maggiore spazio, andando a segno con il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari, fissando il risultato per 2-0, ma anche raggiungendo la Nazionale. Anche con la maglia azzurra il ragazzo ha fatto bene ed è riuscito a segnare contro l’Estonia il suo primo gol.

Ora da un lato, la stampa su di lui sta azzardando paragoni improbabili, dall’altra ci sono tantissimi detrattori delle squadre avversarie che lo affossano. Bisogna mantenere un equilibrio e lasciare crescere tranquillamente un ragazzo di 20 anni.

Intanto, c’è un grandissimo retroscena di mercato. Infatti, un club di Serie A lo aveva richiesto all’Inter in prestito e il giocatore ha dato la sua risposta definitiva.

Inter, Pio Esposito richiesto in Serie A: ecco la risposta

Arriva un retroscena di mercato che riguarda Pio Esposito ed è stato riportato da Alfredo Pedullà. Il giornalista, infatti, ha rivelato come il classe 2005 abbia tantissimi estimatori e due stagioni fa era stato richiesto in prestito da un club di Serie A.

Si tratta del Torino che lo avrebbe voluto per rinforzare il reparto offensivo. Il ragazzo non si è sentito di vestire in granata visto che non era sicuro di ottenere grande spazio, pertanto ha deciso di proseguire il suo percorso di crescita allo Spezia in prestito in un ambiente in cui si è trovato bene e in cui è riuscito ad essere capocannoniere di Serie B.

Inter, Pio Esposito da maneggiare con cura

Pio Esposito ha dimostrato di avere grandi valori tecnici e grandi valori umani. Ma ovviamente, attorno a lui, si sta muovendo un mondo. Da un lato tanti giornalisti che lo paragonano a mostri sacri del passato mentre lui è solo ad inizio percorso. Dall’altro i tifosi delle squadre avversari che lo affossano non appena commette delle imprecisioni.

L’Inter e chi gli sta accanto, dovranno essere bravi a creare un ambiente confortevole attorno a lui e a proteggerlo perchè troppi talenti si sono persi a causa di quanto riportato sopra.