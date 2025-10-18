Derby infinito tra Inter e Milan, Marotta sul pupillo di Tare | Colpo a gennaio in Serie A

Tra Inter e Milan ci potrebbe essere un altro derby di mercato per un giocatore pupillo di Igli Tare

Nel corso degli ultimi anni, Inter e Milan hanno dato spesso vita a dei grandissimi derby di mercato. C’era stata la sfida per l’attaccante francese Olivier Giroud, vicinissimo all’Inter di Antonio Conte, ma poi andato a giocare nella squadra rossonera e protagonista nel derby decisivo con una doppietta.

Nell’anno della seconda stella nerazzurra, invece, c’era stato il derby per un doppio affare. Il primo era stato Davide Frattesi che piaceva molto alla dirigenza rossonera, ma alla fine ha scelto di andare nell’altra sponda del Naviglio. Il secondo ha riguardato Marcus Thuram che non è riuscito a firmare per il Milan a causa delle commissioni.

Infine, la scorsa estate, c’era stato anche l’interesse nerazzurro per il francese Nkunku prima di quello per Lookman, ma poi il giocatore è andato a Milanello nelle ultime ore di mercato.

Intanto, potrebbe prospettarsi un’altra sfida tra le due parti per un pupillo del ds albanese Igli Tare che è molto legato a questo giocatore che ha portato in Italia.

Inter e Milan, altro derby di mercato: ecco per chi

Inter e Milan sono pronti a dar vita ad un altro derby di mercato. Il giocatore in questione, però, è un difensore che sta facendo molto bene nel nostro campionato. Si tratta dello spagnolo Mario Gila.

Il classe 2000 è un pallino del ds rossonero Igli Tare che lo ha portato alla Lazio dal Real Madrid. I nerazzurri ci hanno provato la scorsa estate, ma non sono riusciti per le resistenze del presidente Claudio Lotito. Chissà adesso chi potrà spuntarla.

Inter, in estate una vera rivoluzione

La società nerazzurra sta già lavorando per non farsi trovare impreparata in vista della prossima estate, quando tantissimi giocatori lasceranno Appiano Gentile.

Elementi come Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan e Darmian andranno via a parametro zero ed anche qualche big potrebbe lasciare. Serve pertanto intervenire in maniera tempestiva per rendere la rosa nerazzurra ancora competitiva sia in Italia che in Europa. Vedremo se questa volta il mercato interista riserverà qualche sorpresa rispetto alle due sessioni precedenti.