Marotta stappa lo champagne: tesoretto Inter da 30 milioni | Pronto il colpo per gennaio

Beppe Marotta potrebbe portare a termine un’operazione da circa 30 milioni di euro grazie al tesoretto ricavato

L’Inter, nel mercato estivo, ha deluso parecchio le aspettative dei suoi tifosi. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva programmato varie operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a portarle a termine. Non solo, ma in maniera del tutto clamorosa e tardiva, ha anche deciso di cambiare completamente la strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili specifici: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Questi giocatori non sono minimamente arrivati ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno dei profili che potessero avere delle caratteristiche tecnico-tattiche simili a loro.

Intanto, Beppe Marotta, potrebbe portare a termine un’operazione da ben 30 milioni di euro. La società gli ha messo a disposizione un tesoretto da 30 milioni di euro.

Inter, colpo da 30 milioni? Marotta approva il tesoretto

L’Inter, da qualche anno, aveva aperto un contenzioso con lo Sporting Lisbona per quanto concerne il trasferimento di Joao Mario. Il centrocampista portoghese sarebbe dovuto passare ai biancoverdi, ma alla fine ha scelto di andare ai rivali del Benfica.

Questo ha scatenato le ire dello Sporting che ha lamentato delle irregolarità in questo passaggio. Ma la notizia delle ultime ore è che la FIFA ha rigettato il ricorso dei portoghesi contro i nerazzurri, confermando quanto era stato detto in appello. L’Inter, se avesse perso il contenzioso, avrebbe dovuto pagare una cifra di 30 milioni. Cifra che non dovrà corrispondere e che potrebbe essere usata per il mercato.

Inter, in estate la rivoluzione vera

La prossima estate, per l’Inter, sarà molto importante perchè dovrà essere quella di un nuovo ricambio generazionale. Da Milano andranno via a parametro zero giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan.

Potrebbe partire anche qualche big con cui finanziare le entrate. Insomma, la società dovrà pensare attentamente a come operare anche in entrata. Perchè non si può sbagliare se si vorrà rimanere competitivi.